[포토] 제1회 재한 외국인 과거 시험

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다.연합뉴스