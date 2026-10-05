사회 [포토] 제1회 재한 외국인 과거 시험 입력 2026-10-05 16:38 수정 2026-10-05 16:38 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/10/05/20261005800005 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 성균관유도회총본부가 5일 서울 종로구 성균관 명륜당에서 주최한 ‘제1회 재한 외국인 과거 시험’에서 참가자들이 유건(儒巾)과 도포 차림으로 답안을 쓰고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 외국인 과거 시험은 몇 번째로 개최된 행사인가? 제1회 제2회