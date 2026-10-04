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광화문에서 화성까지 ‘정조대왕 능행차’

4일 서울 종로구 광화문 앞 세종로에서 ‘정조대왕 능행차 공동재현 행사’가 열리고 있다. 이 행사는 1795년 정조대왕이 어머니 혜경궁 홍씨와 함께 아버지 사도세자의 묘로 향했던 참배를 기념한 것으로, 이날 경복궁부터 경기 화성 융릉까지 31.8㎞에 걸쳐 진행됐다.

연합뉴스