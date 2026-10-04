‘가족 밖’에서 ‘동반자’ 찾는 여성들…반려동물·비혈연도 긍정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘가족 밖’에서 ‘동반자’ 찾는 여성들…반려동물·비혈연도 긍정

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-10-04 17:46
수정 2026-10-04 17:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

생활동반자 제도 여성 찬성율 68.1%
남성은 56.3%…나이들수록 동의↑

이미지 확대
‘국제 강아지의 날’인 지난 3월 23일 경기도 화성시 반려마루 화성에서 미용 봉사자들이 입양을 기다리는 강아지들 미용을 마친 후 강아지를 바라보고 있다. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스
‘국제 강아지의 날’인 지난 3월 23일 경기도 화성시 반려마루 화성에서 미용 봉사자들이 입양을 기다리는 강아지들 미용을 마친 후 강아지를 바라보고 있다. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스


여성이 남성보다 가족이나 연인이 아닌 다양한 관계와 함께 사는 삶을 더 선호하는 것으로 나타났다. 혼인·혈연 관계가 아닌 사람을 법적인 보호자 지위를 인정하는 ‘생활동반자 제도’에 대해서도 남성보다 여성이 더 긍정적이었다.

4일 한국여성정책연구원의 ‘가족 구성 다양성 인식 및 정책 수요조사’ 결과에 따르면 생활동반자 제도에 대한 찬성률은 여성 68.1%, 남성 56.3%로 집계됐다. 지난해 9월 11~23일 19~69세 6177명을 대상으로 조사한 결과다.

‘같이 살고 싶은 사람’에 대한 선호도 조사에서 ‘배우자’와 살고 싶다는 응답률은 여성 44.1%, 남성 58.8%로 조사됐다. ‘혼자 살고 싶다’는 응답률은 여성 34.0%, 남성 23.1%였다. ‘친구·선후배 등 친한 사람’을 놓고선 여성 2.1%, 남성 2.0%로 비슷했다. ‘반려동물과 살고 싶다’는 여성 3.0%, 남성 1.0%로 여성이 남성보다 응답률이 3배 높았다. 여성이 남성보다 배우자라는 기존 제도에 얽매이지 않고, 비혈연 관계나 반려동물 등과 사는 것을 더 선호한다는 의미다.

배우자가 없을 때 노년에 의지하고 싶은 관계에서도 이런 성향이 이어졌다. 비혈연·비이성·비인간 관계에 대한 선호도는 여성 35.2%, 남성 30.6%였다. 여성은 딸이 19.4%로 가장 높았고, 가까이 살면서 돌봐줄 수 있는 사람이 16.3%, 친구·선후배·지인이 10.7%, 반려동물이 8.2%였다.

남성은 애인이 17.0%로 가장 높았다. 다음은 ‘관계 원치 않음’으로 16.2%에 이르렀다. 남성은 배우자 이외 돌봄 관계에서 여성보다 상대적으로 다양성을 덜 인정하는 것이다. 가까이 살면서 돌봐줄 수 있는 사람은 14.6%, 친구·선후배·지인은 9.4%, 반려동물은 6.6%였다.

이미지 확대
추석 연휴 마지막 날인 지난달 27일 오전 전남광주 광산구 광주송정역에서 귀경길에 오르는 한 시민이 아버지와 작별 인사를 하고 있다. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스
추석 연휴 마지막 날인 지난달 27일 오전 전남광주 광산구 광주송정역에서 귀경길에 오르는 한 시민이 아버지와 작별 인사를 하고 있다. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스


함께 살면서 정서적으로 지지하는 ‘생활공동체’를 맺고 싶다는 의향은 여성이 45.8%, 남성은 36.6%였다. 공동체를 선호하는 경향은 나이가 들수록 강해졌다. 35~49세 여성 장년층은 공동체 희망 의향이 39.9%지만 60~69세 노년층은 50.0%였다. 남성도 장년층은 32.2%였지만 노년층은 42.5%로 더 높았다.

노년기로 갈수록 전통적 가족관에서 벗어나는 경향은 생활동반자 제도 동의율에서도 뚜렷하게 나타난다. 19~34세 남성 청년층은 47.1%가 제도에 찬성했지만 노년층은 66.2%가 동의했다.

하지만 아직 국내에서는 생활동반자 제도가 법제화되지 않았다. 용혜인 기본소득당 의원이 지난해 9월 대표 발의한 ‘생활동반자법’이 국회에 계류 중이다.

연구진은 “여성은 전통적인 가족 제도에서 임신 등 사회적 재생산과 관련해 부담을 느껴 개선 요구가 더 높다”며 “저출생·고령화로 개인화된 사회에서 정서적 돌봄과 일상적 연대를 가능하게 하는 다양한 관계를 보장하는 방향으로 나아가야 한다”고 제언했다.
세종 김우진 기자
세줄 요약
  • 여성, 배우자 중심 가족보다 다양한 관계 선호
  • 생활동반자 제도 찬성, 여성 68.1%로 더 높음
  • 노년 돌봄도 딸·지인·반려동물 등 다양성 확대
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
생활동반자 제도 찬성률은 여성과 남성 중 누가 더 높았나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로