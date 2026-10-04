주진우 “유해진 북한상” 진중권 “참 저질, 배우 집단린치 말라”…‘암살자(들)’ 논란 계속

진중권, 배우 개인 공격엔 선 그어

주진우 “진중권도 공범” 재반박

조국 “유해진, 북한상 아닌 의병상”

유해진 자택 앞에선 보수단체 집회

이미지 확대 29일 서울의 한 영화관 예매 키오스크에 ‘암살자(들)’이 나오고 있다. 2026.9.29 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 29일 서울의 한 영화관 예매 키오스크에 ‘암살자(들)’이 나오고 있다. 2026.9.29 뉴시스

이미지 확대 유해진 배우 자택 앞 규탄 집회하는 보수 시민단체 보수성향 시민단체 관계자들이 4일 서울 성북구 소재 배우 유해진 씨 자택 인근에서 집회를 열고 영화 ‘암살자(들)’에 대해 규탄하고 있다. 2026.10.4 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유해진 배우 자택 앞 규탄 집회하는 보수 시민단체 보수성향 시민단체 관계자들이 4일 서울 성북구 소재 배우 유해진 씨 자택 인근에서 집회를 열고 영화 ‘암살자(들)’에 대해 규탄하고 있다. 2026.10.4 뉴시스

세줄 요약 주진우 의원이 배우 유해진을 ‘북한상’이라 부르며 논란이 커졌다. 진중권은 이를 “참 저질”이라며 집단 린치를 멈추라고 했다. 주 의원은 배우 책임론과 진 교수의 공범 주장을 폈고, 조국도 가세해 유해진을 ‘의병상’이라 했다. 주진우, 유해진 향한 ‘북한상’ 발언으로 논란 촉발

진중권, “참 저질” 비판하며 집단 린치 중단 촉구

조국 가세, 유해진을 ‘의병상’이라며 색깔론 비판

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영화 ‘암살자(들)’을 둘러싼 논란이 배우 유해진을 향한 ‘북한상’ 발언에서 지난 5월 있었던 스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란으로까지 번졌다.진중권 동양대 교수는 유해진을 “북한상”이라고 표현한 주진우 국민의힘 의원을 향해 “참 저질”이라고 직격했다.진 교수는 3일 페이스북에 “주진우 의원은 참 저질이다. 유치해서 못 봐주겠다”며 “마음의 거울을 들여다보라. 요새 자신이 얼마나 추해졌는지”라고 썼다.이어 “영화에 대한 비판은 가능하나 평론가와 연기자들에 대한 테러는 중단돼야 한다”며 “영화를 비판하고 비평하라. 떼거지로 몰려다니며 집단 린치하지 말라”고 했다.앞서 주 의원은 지난달 29일 유해진에게 ‘북한에 가서 살라’는 취지로 쓴 한 네티즌의 SNS 게시물에 “북한상”이라는 댓글을 달았다.외모 비하라는 지적이 나오자 이튿날 유튜브 방송에서 “나는 ‘북한상’이라고 보이면 ‘북한상’이라고 얘기하면 안 되나”라며 “북한 편을 드니까 얼굴에 드러나는 것”이라고 했다.영화를 추천한 배우 김고은에게도 “그 감사한 현재를 박정희 대통령님이 만들어주신 거야. 알고나 말해야지”라는 댓글을 남겼다.진 교수는 다만 지난달 29일 영화의 시나리오에 대해선 “번데기 아이큐 수준의 허접한 음모론”이라며 “배우들이 똥 밟은 사건으로 이해하겠다”고 혹평했다.같은 글에서는 지난 5월 스타벅스 ‘탱크 데이’ 논란도 꺼냈다. 그는 “스타벅스 탱크데이 행사가 5·18 모독이라고 억지 부리며 난리바가지를 쳤던 인간님들도 이번 사태를 보고 반성들 좀 하시고”라고 했다.주 의원은 진 교수의 비판에 재반박했다.그는 “진 교수가 영화 ‘암살자(들)’ 제작자를 ‘번데기 아이큐’라고 했다. 동의한다”면서도 “감독만 잘못했고 배우는 책임이 없다는 진 교수 의견은 어이가 없다”고 했다.이어 “북한 만행을 감추고 박정희 대통령을 악마화하려는 의도가 명백하다”며 “감독과 스토리를 함께 수정한 유해진도 잘못이다. 진 교수도 공범”이라고 주장했다.진 교수가 ‘탱크 데이’ 논란을 끌어온 데 대해서는 “저급한 양비론”이라고 맞받았다.조국 조국혁신당 혁신정책연구원장도 4일 논쟁에 가세했다.조 원장은 영화를 관람한 뒤 페이스북에 “주진우 의원은 배우 유해진 씨 얼굴을 ‘북한상’이라고 인신공격했다”며 “국민배우 유해진 씨는 ‘북한상’이 아니라 ‘의병상’”이라고 썼다.영화에 대해서는 “사실과 픽션을 잘 조합한 박진감 있는 스토리 전개와 배우들의 연기에 131분이 순식간에 지나갔다”며 “‘한국판 JFK’라는 평을 받는 이유를 알 만했다”고 평가했다.이어 “국힘 정치인과 극우 세력이 색깔론 공격, 중국계 자본 유입 주장 등을 벌이고 있다”고 주장하면서 “극우세력의 문화전쟁이 문화예술의 자유에 심각한 위협을 야기하고 있다”고 했다.한편 논쟁은 유해진의 자택 앞 집회로까지 이어졌다.4일 오후 신자유연대와 벨라도 등 보수 성향 단체 회원 50여명(경찰 비공식 추산)은 서울 성북구 유해진 자택 앞에서 집회를 열고 영화 상영 중단과 제작진·배우의 사과 등을 요구했다.제작사 하이브미디어코프는 관객과 참석자들의 안전을 이유로 부산국제영화제 일정과 개봉 2주 차 주말 무대인사 등을 취소했다.