개천절 연휴 서울 곳곳서 집회 및 행사…광화문·강남 등 주요 도로 통제

세줄 요약 개천절 연휴인 3일부터 5일까지 서울 도심과 강남권 곳곳에서 집회와 행진, 축제가 이어져 주요 도로가 통제된다. 세종대로와 종로, 을지로 일대는 교통 혼잡이 예상되고, 도산대로도 퍼레이드 시간대에 전면 통제된다. 경찰은 인력을 배치하고 지하철 이용을 권고한다. 개천절 연휴 서울 도심·강남권 집회와 행사 집중

세종대로·종로·을지로·도산대로 등 도로 통제

경찰, 교통경찰 배치와 지하철 이용 권고

이미지 확대 2026 강남 페스티벌 행사 관련 교통 관리 자료. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 강남 페스티벌 행사 관련 교통 관리 자료. 서울경찰청 제공

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개천절 연휴인 오는 3일부터 5일까지 서울 도심 곳곳에서 대규모 집회와 행진 등이 열려 주요 도로가 통제된다.2일 서울경찰청에 따르면 전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 자유통일당은 3일 오후 1시부터 동화면세점 앞 세종대로 일대에서 집회를 연다. 집회 종료 후 오후 4시부터는 새문안로와 자하문로를 이용해 신교사거리까지 행진한다.국민의힘과 천만인운동본부, 전군구국동지연합회, 팔레스타인연대 등도 이날 오후 숭례문과 서울역, 보신각 등 도심 곳곳에서 집회한 뒤 종로와 을지로 등을 이용해 행진할 예정이다. 이에 따라 세종대로를 비롯한 도심 주요 도로에서 교통 혼잡이 예상된다.강남권에서는 3∼5일 도산대로를 중심으로 ‘2026 강남페스티벌’이 열린다.도산대로 도산공원사거리∼학동사거리 약 500ｍ 구간은 3일 자정부터 5일 오전 5시까지 양방향 전 차로가 통제된다.특히 3일 오후 4시부터 오후 6시 30분까지 이 구간에서 대규모 거리 퍼레이드가 예정돼 있어 행사 전후 청담사거리∼학동사거리 약 730ｍ 구간도 남·북 간 차량 통행이 일시적으로 통제된다.경찰은 집회와 행사장 주변에 교통경찰 등을 배치하고 가변차로를 운영하는 등 질서 유지에 나설 방침이다. 도심권에는 교통경찰 등 209명, 강남권에는 753명이 배치된다.서울경찰청 관계자는 “도심권과 강남권 등에서 교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 지하철을 이용하고 차량을 이용할 경우 교통정보를 미리 확인해달라”고 당부했다.한편 집회 장소 등 자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보 안내 전화, 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡(서울경찰교통정보) 등을 통해 확인할 수 있다.