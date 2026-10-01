[포토] 제주 올레길의 가을

세줄 요약 금요일인 2일은 전국 최저기온이 5도까지 떨어지며 쌀쌀하다. 아침 최저 5~14도, 낮 최고 19~23도로 예보됐고 중부와 남부 모두 아침 기온이 10도 안팎까지 내려간다. 낮과 밤의 기온 차가 커 건강관리가 필요하다. 전국 아침 기온 5도까지 하강

낮 최고 19~23도, 일교차 확대

오전 일부 지역 빗방울 가능

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금요일인 2일은 전국 최저 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다.아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 19~23도로 예보됐다.서울(11도), 세종(9도), 춘천(7도) 등 중부지방뿐 아니라 전주(9도), 대구(10도) 등 남부지방도 아침 기온이 10도 안팎으로 내려가겠다.전국 대부분 지역의 낮 최고기온도 20도 안팎으로 형성되겠다.낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.오전에는 충청권과 전라권, 경북권, 경남 북서 내륙, 제주도 등지에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.