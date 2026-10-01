[포토] 제주 올레길의 가을

세줄 요약
- 전국 아침 기온 5도까지 하강
- 낮 최고 19~23도, 일교차 확대
- 오전 일부 지역 빗방울 가능
금요일인 2일은 전국 최저 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀하겠다.
아침 최저기온은 5~14도, 낮 최고기온은 19~23도로 예보됐다.
서울(11도), 세종(9도), 춘천(7도) 등 중부지방뿐 아니라 전주(9도), 대구(10도) 등 남부지방도 아침 기온이 10도 안팎으로 내려가겠다.
전국 대부분 지역의 낮 최고기온도 20도 안팎으로 형성되겠다.
낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.
오전에는 충청권과 전라권, 경북권, 경남 북서 내륙, 제주도 등지에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
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