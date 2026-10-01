교통법규 위반 사고로 5000만원 타낸 오토바이 기사 송치

세줄 요약 충남경찰청은 천안과 경기 일산 일대에서 교통법규를 위반한 차량을 노려 13차례 고의 사고를 내고 약 5000만원의 보험금을 받아낸 오토바이 배달기사 40대 A씨를 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 경찰은 추가 범행 여부도 수사 중이다. 교통법규 위반 차량 노린 고의 사고 13차례 발생

오토바이 배달기사 A씨, 보험금 약 5000만원 편취

충남경찰, 보험사기 혐의로 검찰 송치 및 수사 지속

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충남경찰청은 천안과 경기도 일산 일대에서 교통법규를 위반하는 차량을 골라 13차례 고의 사고로 약 5000만원을 받아낸 오토바이 배달기사 40대 A씨를 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 1일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 2023년 12월부터 2026년 4월까지 오토바이를 운전하면서 13차례 고의로 사고를 내고 약 5000만원의 보험금을 편취한 혐의를 받고 있다.A씨는 상대 차량이 진로를 변경하거나 후진하는 등 교통법규 위반 상황을 범행 대상으로 삼았다고 경찰은 설명했다.이장선 충남경찰청 교통수사계장은 “사고 직후 과실을 단정하거나 현장에서 성급하게 합의하지 말고, 블랙박스 원본과 현장 사진 등 객관적인 증거를 반드시 확보해야 한다”고 당부했다.경찰은 유사한 고의 사고가 더 있는지 확인하는 한편, 보험사기 범죄에 대한 수사를 지속할 방침이다.