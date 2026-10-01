경상원, 경기도 공공기관 최초 ‘노사상생 인증’ 획득

세줄 요약 경기도시장상권진흥원이 중소벤처기업인증원으로부터 도 산하 공공기관 최초로 노사상생 인증을 획득했다. 원장 주재 정담회와 사내 동호회 지원 확대, 노사 공동 사회공헌활동이 소통문화 강화로 이어졌고, 최근 3년간 무분규·무체불을 유지한 점도 인정받았다. 경기도 공공기관 최초 노사상생 인증 획득

정담회·동호회·사회공헌으로 소통 확대

무분규·무체불 유지와 업무 공백 축소

이미지 확대 중소벤처기업인증원 엄진엽 원장(가운데)이 경기도시장상권진흥원 김민철 원장(오른쪽) 및 박기정 노조위원장(왼쪽)과 함께 노사상생 인증서 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공 닫기 이미지 확대 보기 중소벤처기업인증원 엄진엽 원장(가운데)이 경기도시장상권진흥원 김민철 원장(오른쪽) 및 박기정 노조위원장(왼쪽)과 함께 노사상생 인증서 수여식 후 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

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경기도시장상권진흥원(이하 경상원)이 중소벤처기업인증원으로부터 도 산하 공공기관 최초로 ‘노사상생 인증(LMBC)’을 획득했다고 1일 밝혔다.이번 인증은 경상원이 체계적인 노사협력 기반을 다지고, 현장 중심의 소통문화와 근로조건 개선을 위해 기울여 온 노력을 대외적으로 인정받은 결과다.지난달 16일 진행된 현장 심사에서 경상원은 ▲협력체계 구축 ▲의사소통 ▲노사관계 관리역량 ▲근로조건 향상 부문에서 고루 높은 점수를 받았다. 특히 원장 주재 정담회 신설, 사내 동호회 지원 확대 등 공식·비공식 소통 채널을 넓히고 노사 공동 사회공헌활동을 펼친 점이 좋은 평가를 이끌어냈다.아울러 지난 3년간 부당노동행위나 임금체불, 노동쟁의 없이 안정적인 노사관계를 유지해 온 점과 표준 인수인계서 도입 등으로 업무 공백을 줄인 점도 주효했다.김민철 경상원 원장은 “노사가 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 현장의 목소리를 제도 개선에 반영해 온 결과”라며 “임직원 모두가 체감할 수 있는 지속가능한 노사상생 문화를 더욱 단단히 다지겠다”고 밝혔다. 박기정 노조위원장도 “조합원들의 다양한 의견이 실질적인 근로조건 개선으로 이어질 수 있도록 앞으로도 적극 협력하겠다”고 소감을 전했다.