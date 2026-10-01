‘2026 페스티벌 시월’ 10월 한달간 부산 전역서 펼쳐져

3개 테마 22개 행사, 하나의 브랜드로 연결…3년 차 맞아 운영 기간 한 달로 확대

이미지 확대 ‘2026 페스티벌 시월’(FESTIVAL SHIWOL) 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 페스티벌 시월’(FESTIVAL SHIWOL)

세줄 요약 부산관광공사가 주관하는 ‘2026 페스티벌 시월’이 10월 한 달 부산 전역에서 열린다. 음악·문화, 영화·예술, 비즈니스·혁신 등 3개 분야 22개 행사를 묶어 운영하고, 비짓부산 다국어 페이지와 SNS로 해외 관광객 홍보도 강화한다. 10월 한 달 부산 전역서 축제 통합 운영

음악·영화·비즈니스 22개 행사 연계

체류형 관광과 지역경제 활성화 목표

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‘2026 페스티벌 시월’(FESTIVAL SHIWOL)이 10월 한 달 부산 전역에서 펼쳐진다.부산관광공사가 주관하는 페스티벌 시월은 10월 부산에서 열리는 음악·문화, 영화·예술, 비즈니스 등 다양한 분야 축제와 행사를 통합한 축제 브랜드다. 2024년 처음 선보인 이후 올해로 3년 차를 맞았다.올해는 ‘10월, 부산에 가면’을 슬로건으로 부산국제록페스티벌 등 10월 부산 대표 행사를 주축으로 음악·문화(9개), 영화·예술(6개), 비즈니스·혁신(7개) 등 3개 분야 22개 행사가 함께 진행된다.지난해보다 운영 기간을 확대했다. 기간을 지난해 13일에서 10월 한 달로 늘리고, 10개 분야 26개로 나뉘어 있던 참여 행사를 3개 분야 22개로 재정비했다.홍보도 온오프라인을 연계해 비짓부산(부산관광 포털) 내 5개 언어 전용 페이지를 정보 허브로 구축했다. 또 국내외 SNS와 주요 온라인 여행 플랫폼을 통해 외국인 관광객에게 행사 정보를 알린다.관광객이 직접 참여하는 콘텐츠를 새롭게 선보인다. 유라시아플랫폼에서는 1일부터 18일까지 페스티벌 시월 통합홍보거점을 운영한다. 같은 기간 주요 행사와 거점을 연결한 ‘스탬프투어’도 실시한다.5일에는 행사 간 협력 기반을 마련하기 위한 ‘네트워킹 리셉션’도 열린다. 참여 행사 관계자와 관광·마이스 업계 관계자들이 모여 교류하며 향후 협업 가능성을 모색할 예정이다.공사 관계자는 “올해는 관광객 참여와 체류 효과를 높이는 데 집중했다”라며 “하나의 행사를 보러 온 관광객의 발길이 또 다른 행사로 이어지도록 콘텐츠를 연결해 방문객이 더 오래 머물고 지역 경제 활성화에도 기여하도록 하겠다”라고 말했다.