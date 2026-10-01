대선주조, 부산국제록페스티벌 8년 연속 공식 후원

세줄 요약 대선주조가 2026 부산국제록페스티벌의 공식 후원사로 8년 연속 참여했다. 2019년 협약 이후 누적 후원금은 17억원을 넘었고, 부산불꽃축제와 부산항축제 등 지역 메가 이벤트도 꾸준히 지원했다. 올해는 전용 홍보 부스와 감성 팝업 라운지 대선 바를 운영해 관객과의 접점을 더 넓힌다. 대선주조, 부산국제록페스티벌 8년 연속 후원

누적 후원금 17억원 돌파, 지역축제 상생 강화

홍보 부스·대선 바 운영, 관객 접점 확대

이미지 확대 2025 부산국제록페스티벌 현장 사진. 부산축제조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 부산국제록페스티벌 현장 사진. 부산축제조직위원회 제공

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부산 대표 향토기업 대선주조가 2일부터 4일까지 사흘간 부산 삼락생태공원 일원에서 펼쳐질 ‘2026 부산국제록페스티벌’의 공식 후원사로 참여한다고 1일 밝혔다.대선주조 후원은 2019년 이후 올해로 8년째를 맞는다. 대선주조는 2019년 부산축제조직위원회와 연간 후원 협약을 체결한 이래 록페스티벌 후원을 이어갔으며 올해로 누적 후원금 17억원을 돌파했다.대선주조는 국제록페스티벌 외 부산불꽃축제 21년 연속 후원, 부산항축제 등 지역의 굵직한 메가 이벤트마다 힘을 보태 지역 사회와 상생하고 있다.대선주조는 축제 현장을 찾는 관객과의 접점을 강화하기 위해 전용 브랜드 홍보 부스와 감성 팝업 라운지 ‘대선 바(DAESUN BAR)’를 운영한다.한편, ‘록의 향연, 2026 부산국제록페스티벌’은 국내 최초, 최장수 국제 록 공연 무대로 , 올해엔 스래시메탈의 영원한 전설 ‘메가데스’를 비롯해 빌보드 1위 앨범 보유 미국 헤비메탈 밴드 ‘어벤지드 세븐폴드’ 등 99개 최정상급 헤드라이너부터 신진 아티스트가 참여한다.무대 구성도 취향에 따라 선택적 관람을 할 수 있도록 5곳의 국내 최다 스테이지를 마련하며, 드넓은 축제장을 찾은 관람객의 혼선이나 불편이 없도록 카카오맵 연계 정보 제공 시스템도 처음 시도한다.