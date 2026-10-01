쇼골프, 신안산대·한국골프학회와 맞손… 골프산업 청년 인재 발굴 나선다

세줄 요약 쇼골프가 신안산대학교, 한국골프학회와 업무협약을 맺고 골프산업 전문인력 양성과 취업 연계에 나섰다. 신입 채용, 구인·구직 연결, 현장 실무 경험 제공을 확대해 학생들의 산업 진출을 돕고, 대학·학회 협력을 넓혀 실무형 인재를 키울 계획이다. 쇼골프, 신안산대·한국골프학회와 업무협약 체결

골프산업 전문인력 양성 및 취업 연계 확대

현장실습·채용 연계로 청년 인재 발굴 추진

이미지 확대 ‘골프산업 전문인력 양성 및 취업 연계를 위한 업무협약’ 체결식에서 최윤동(왼쪽부터) 신안산대 교수, 송대근 쇼골프 상무, 정구영 동원대 교수가 기념촬영을 하고 있다. 쇼골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘골프산업 전문인력 양성 및 취업 연계를 위한 업무협약’ 체결식에서 최윤동(왼쪽부터) 신안산대 교수, 송대근 쇼골프 상무, 정구영 동원대 교수가 기념촬영을 하고 있다. 쇼골프 제공

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골프 통합 플랫폼 기업 쇼골프가 신안산대학교·한국골프학회와 손잡고 골프산업을 이끌 청년 인재 발굴과 취업 기회 확대에 나선다.쇼골프는 지난달 29일 신안산대 및 한국골프학회와 ‘골프산업 전문인력 양성 및 취업 연계를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 1일 밝혔다.이번 협약은 대학에서 전문성을 쌓은 학생들이 골프산업 현장으로 진출할 수 있도록 돕고, 기업과 대학·학술단체 간 협력을 통해 실무형 인재를 발굴·육성하기 위해 마련됐다.쇼골프는 협약을 계기로 신입사원 채용과 구인·구직 연계, 현장 실무 경험 제공 등 산학협력 프로그램을 확대한다. 학생들이 골프산업의 다양한 직무를 경험하고 전공과 역량을 실제 업무와 연결할 기회를 제공할 예정이다.또한 한국골프학회 네트워크를 활용해 골프 관련 전공뿐 아니라 스포츠·예체능 분야 대학 및 학과와의 교류도 확대한다. 향후 동원대 등 관련 인재를 양성하는 대학과도 협력 관계를 구축하고 채용·취업 연계와 현장실습 등 실질적인 프로그램을 추진한다는 계획이다.쇼골프 관계자는 “이번 협약이 학생들에게 새로운 취업 기회를 제공하고 기업에는 우수 인재를 발굴하는 연결고리가 되길 기대한다”며 “청년 일자리 창출과 골프산업 전문인력 육성을 위한 산학협력을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.