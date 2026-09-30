세줄 요약
- 태안 파도리 잘피 1만주 이식 사업 마무리
- 초기 생존율 92.4%로 안정적 정착 확인
- 민관 협력으로 해양생태계 복원 추진
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
점토·한지법을 이용한 잘피 이식. 한국수산자원공단 제공
한국수산자원공단은 공단 서해본부와 LX판토스, 초록우산, 충남도, 태안군이 참여한 ‘2026년 LX판토스 해양생태계 보호-RE:Blue carbon 사업’을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.
해양 생태계 복원을 목적으로 추진된 이번 민·관 협력사업은 지난해 충남 태안군 의항리에 이어 올해 태안군 파도리에서 추진됐다.
LX판토스는 ESG 경영의 하나로 ‘RE:Blue Carbon’ 기금을 조성하고, 공단은 잘피 숲 조성과 환경개선 등 사업 실행 역할을, 초록우산은 사업 기획과 운영을 지원했다.
공단은 태안군 파도리 통개항 일원에 공단 특허기술인 점토·한지법 기반 잘피 이식체를 활용, 잘피 총 1만주를 이식했다.
이식 후 초기 생존율 모니터링을 실시한 결과, 평균 생존율이 92.4%로 나타나 이식된 잘피 대부분이 현장에 안정적으로 정착한 것을 확인했다.
공단은 서해 연안 잘피 서식지의 단계적 확대 등 2028년까지 사업을 지속 추진할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 사업에서 태안군 파도리에 이식한 잘피의 수는?