한국수산자원공단 ‘생태계 복원, 잘피 숲 조성’ 성공적 마무리

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한국수산자원공단 ‘생태계 복원, 잘피 숲 조성’ 성공적 마무리

신정훈 기자
입력 2026-09-30 15:30
수정 2026-09-30 15:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 태안 파도리 잘피 1만주 이식 사업 마무리
  • 초기 생존율 92.4%로 안정적 정착 확인
  • 민관 협력으로 해양생태계 복원 추진
이미지 확대
점토·한지법을 이용한 잘피 이식. 한국수산자원공단 제공
점토·한지법을 이용한 잘피 이식. 한국수산자원공단 제공


한국수산자원공단은 공단 서해본부와 LX판토스, 초록우산, 충남도, 태안군이 참여한 ‘2026년 LX판토스 해양생태계 보호-RE:Blue carbon 사업’을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

해양 생태계 복원을 목적으로 추진된 이번 민·관 협력사업은 지난해 충남 태안군 의항리에 이어 올해 태안군 파도리에서 추진됐다.

LX판토스는 ESG 경영의 하나로 ‘RE:Blue Carbon’ 기금을 조성하고, 공단은 잘피 숲 조성과 환경개선 등 사업 실행 역할을, 초록우산은 사업 기획과 운영을 지원했다.

공단은 태안군 파도리 통개항 일원에 공단 특허기술인 점토·한지법 기반 잘피 이식체를 활용, 잘피 총 1만주를 이식했다.

이식 후 초기 생존율 모니터링을 실시한 결과, 평균 생존율이 92.4%로 나타나 이식된 잘피 대부분이 현장에 안정적으로 정착한 것을 확인했다.



공단은 서해 연안 잘피 서식지의 단계적 확대 등 2028년까지 사업을 지속 추진할 예정이다.
부산 신정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 사업에서 태안군 파도리에 이식한 잘피의 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로