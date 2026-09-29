김병내 전남광주 남구청장, 시장군수구청장협의회장 선출

임기 2년…전국 기초지방자치단체 대표해 국무회의 배석
김 회장 “현장에서 찾은 해법, 정책으로 이어지도록 노력”
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김병내 대한민국시장군수구청장협의회 신임 회장. 전남광주통합특별시 남구 제공
김병내 전남광주통합특별시 남구청장이 대한민국시장군수구청장협의회 회장이 됐다.
29일 남구에 따르면 대한민국시장군수구청장협의회는 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 민선 9기 첫 회의를 열고 김 구청장을 전반기 회장으로 선출했다. 임기는 오는 2028년 9월까지 2년이다.
협의회는 전국 기초지방자치단체의 현안을 중앙정부와 광역지자체에 전달하고, 불합리한 정책과 제도 개선을 추진하는 법정단체다. 지자체 간 정보 공유와 교류를 이끌며, 주민 권익을 대변하는 역할을 수행한다.
김 신임 회장은 특히, 전국 기초지방자치단체를 대표해 국무회의에도 배석한다.
김 회장은 “대한민국시장군수구청장협의회는 전국 227개 시·군·구의 뜻을 모아 공동의 현안을 해결하고 실질적인 자치분권의 길을 넓혀가는 협의체”라며 “지역마다 다른 여건과 목소리를 세심하게 듣고, 꼭 필요한 과제에는 하나의 힘 있는 목소리를 만들어 내겠다”고 강조했다. 이어 “시·군·구는 주민의 삶과 가장 가까운 정부”라며 “지역의 문제가 대한민국의 의제가 되고 현장에서 찾은 해법이 국가정책으로 이어지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
이희동 서울시의원, 서울시경계선지능인 지원센터 방문… 강동구 경계선지능인 지원체계 구축 논의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 23일 서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터를 방문했다. 방문에는 김태현 강동구의원과 경계선지능인 자녀를 둔 부모들이 함께했으며, 센터 관계자로부터 광역센터 운영 현황과 서울시의 경계선지능인 관련 정책을 듣고 강동구 차원의 지원 방안을 논의했다. 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84 수준으로 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응, 취업 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 그러나 장애인 복지 등 기존 제도의 지원 대상에서 벗어나 있어 정책 사각지대에 놓여 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 이번 현장 방문은 강동구가 경계선지능인 기본조례 제정을 추진하는 과정에서 마련됐다. 현재 강동구는 ‘경계선지능인 평생교육 지원 조례’만을 갖추고 있어 지원 대상과 범위가 평생교육 영역에 국한되어 있는 실정이다. 이에 구는 해당 조례를 기본조례로 전면 통합해 단순 교육 지원을 넘어 경계선지능인의 생애주기 전반을 아우르는 다각적 지원 근거를 정립할 방침이다. 아울러 기본조례 제정과 연계해 강동구 차원의 경계선지능인 전담 지원센터 설립 방안도 함께 논의 중이다. 이날 광역센터 측은 현재 운영 상황과
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3선 연임 구청장인 김 회장은 더불어민주당 중앙당 부대변인, 대통령비서실 정무수석실 행정관 등을 지냈다.
세줄 요약
- 김병내 남구청장, 시장군수구청장협의회장 선출
- 전국 227개 기초지자체 대표 역할 맡게 됨
- 중앙정부·광역지자체에 현안 전달 및 개선 추진
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