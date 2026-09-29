김병내 전남광주 남구청장, 시장군수구청장협의회장 선출

임기 2년…전국 기초지방자치단체 대표해 국무회의 배석

김 회장 “현장에서 찾은 해법, 정책으로 이어지도록 노력”

이미지 확대 김병내 대한민국시장군수구청장협의회 신임 회장. 전남광주통합특별시 남구 제공 닫기 이미지 확대 보기 김병내 대한민국시장군수구청장협의회 신임 회장. 전남광주통합특별시 남구 제공

세줄 요약 김병내 전남광주 남구청장이 대한민국시장군수구청장협의회 전반기 회장으로 선출됐다. 임기는 2028년 9월까지 2년이며, 전국 227개 시·군·구의 현안을 중앙정부와 광역지자체에 전달하고 불합리한 제도 개선을 추진하게 된다. 김병내 남구청장, 시장군수구청장협의회장 선출

전국 227개 기초지자체 대표 역할 맡게 됨

중앙정부·광역지자체에 현안 전달 및 개선 추진

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김병내 전남광주통합특별시 남구청장이 대한민국시장군수구청장협의회 회장이 됐다.29일 남구에 따르면 대한민국시장군수구청장협의회는 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 민선 9기 첫 회의를 열고 김 구청장을 전반기 회장으로 선출했다. 임기는 오는 2028년 9월까지 2년이다.협의회는 전국 기초지방자치단체의 현안을 중앙정부와 광역지자체에 전달하고, 불합리한 정책과 제도 개선을 추진하는 법정단체다. 지자체 간 정보 공유와 교류를 이끌며, 주민 권익을 대변하는 역할을 수행한다.김 신임 회장은 특히, 전국 기초지방자치단체를 대표해 국무회의에도 배석한다.김 회장은 “대한민국시장군수구청장협의회는 전국 227개 시·군·구의 뜻을 모아 공동의 현안을 해결하고 실질적인 자치분권의 길을 넓혀가는 협의체”라며 “지역마다 다른 여건과 목소리를 세심하게 듣고, 꼭 필요한 과제에는 하나의 힘 있는 목소리를 만들어 내겠다”고 강조했다. 이어 “시·군·구는 주민의 삶과 가장 가까운 정부”라며 “지역의 문제가 대한민국의 의제가 되고 현장에서 찾은 해법이 국가정책으로 이어지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.3선 연임 구청장인 김 회장은 더불어민주당 중앙당 부대변인, 대통령비서실 정무수석실 행정관 등을 지냈다.