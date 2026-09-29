정선 아라리교 첫 선…내달 1일 임시개통

세줄 요약 강원 정선종합운동장과 봉양리를 잇는 아라리교가 다음 달 1일 첫선을 보인다. 정선군은 정선아리랑제 기간 보행로를 임시 개통하고, 주민과 관광객이 참여하는 퍼포먼스도 진행한다. 아라리교는 정선5일장과 공설운동장, 종합운동장을 직통으로 연결한다. 아라리교, 정선아리랑제 맞춰 보행로 임시 개통

정선5일장·공설운동장·종합운동장 직통 연결

주민·관광객 참여 퍼포먼스와 랜드마크 기대

이미지 확대 강원 정선종합운동장과 정선읍 봉양리를 잇는 아라리교가 다음 달 1~4일 임시 개통한다. 사진은 아라리교 전경. 정선군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 정선종합운동장과 정선읍 봉양리를 잇는 아라리교가 다음 달 1~4일 임시 개통한다. 사진은 아라리교 전경. 정선군 제공

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강원 정선종합운동장과 정선읍 봉양리를 잇는 ‘아라리교’가 다음 달 1일 첫선을 보인다.정선군은 제51회 정선아리랑제 기간인 다음 달 1~4일 아라리교 중 보행로를 임시 개통한다고 29일 밝혔다.축제 기간 아라리교에서는 주민과 관광객이 참여해 정선아리랑의 의미를 되새기는 퍼포먼스도 진행된다.접속도로를 포함 총 682m 길이의 아라리교는 정선5일장과 공설운동장, 종합운동장을 직통으로 연결한다.현재 공정률은 79%로 차량방호시설과 보행자 난간, 전기시설 설치를 남겨놓고 있다.군 관계자는 “아라리교는 정선읍의 주요 공간을 가깝게 연결하고, 주민과 관광객에게 새로운 체험을 제공하는 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.