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[포토] 설악산 올가을 첫 단풍

입력 2026-09-28 15:32
수정 2026-09-28 15:32
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세줄 요약
  • 설악산 올가을 첫 단풍 관측
  • 작년보다 사흘 빠른 시점
  • 21개 산 정보 날씨누리 제공


추석 연휴가 끝나니 단풍이 찾아왔다.

기상청은 28일 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다.

기상청은 산 정상부터 20%에 단풍이 들면 ‘단풍이 관측됐다’고 한다.

이후 산 80%에 단풍이 들면 ‘절정에 이르렀다’고 본다.

올해 설악산 단풍은 10월 2일 들기 시작한 작년보다는 사흘 이르게, 평년과는 같은 시점에 관측됐다.

설악산 단풍 절정은 작년의 경우 10월 24일이었고 평년에는 10월 17일이다.

설악산 등 21개 산 단풍 정보는 날씨누리(www.weather.go.kr)에서 확인할 수 있다.
온라인뉴스부
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