[포토] 설악산 올가을 첫 단풍

세줄 요약 기상청이 28일 설악산에 올가을 첫 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 산 정상부터 20%에 단풍이 들면 관측으로 보고, 80%에 이르면 절정으로 판단한다. 올해는 작년보다 사흘 빠르고 평년과는 같은 시점이다. 설악산 올가을 첫 단풍 관측

작년보다 사흘 빠른 시점

21개 산 정보 날씨누리 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴가 끝나니 단풍이 찾아왔다.기상청은 28일 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다.기상청은 산 정상부터 20%에 단풍이 들면 ‘단풍이 관측됐다’고 한다.이후 산 80%에 단풍이 들면 ‘절정에 이르렀다’고 본다.올해 설악산 단풍은 10월 2일 들기 시작한 작년보다는 사흘 이르게, 평년과는 같은 시점에 관측됐다.설악산 단풍 절정은 작년의 경우 10월 24일이었고 평년에는 10월 17일이다.설악산 등 21개 산 단풍 정보는 날씨누리(www.weather.go.kr)에서 확인할 수 있다.