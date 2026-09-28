가을 미식 여행, 부산으로…10월 한 달간 ‘2026 고메 셀렉션‘

세줄 요약 부산시와 부산관광공사가 주관하는 ‘2026 부산 고메 셀렉션’이 10월 한 달간 열린다. 15개 팀 31개 업소가 참여해 미쉐린 가이드 식당과 지역 레스토랑, 카페·베이커리·디저트 업소까지 협업 메뉴를 선보이며 부산 미식 관광의 매력을 키운다. 부산 고메 셀렉션, 10월 한 달간 개최

15개 팀 31개 업소 참여, 협업 메뉴 판매

미쉐린·지역 식당부터 카페·디저트까지 확대

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부산 대표 외식 업소들이미식 협업 프로모션 ‘2026 부산 고메 셀렉션’(BUSAN GOURMET SELECTION)이 10월 한 달간 열린다.부산시와 부산관광공사가 공동주관 하는 부산 고메 셀렉션은 서로 다른 미식 브랜드가 팀을 이루는 미식 협업 프로모션으로 지난해 시범 운영 후 상·하반기 정례 행사로 확대됐으며 새로운 미식 관광 콘텐츠 발굴 측면에서 큰 성과를 거두고 있다.참여 업소는 각자의 조리법과 식재료, 대표 메뉴를 결합해 새롭게 개발한 협업 메뉴와 특별 구성을 10월 한 달간 한정 판매한다.이번 행사에는 15개 팀 31개 업소가 참여한다. 미쉐린 가이드 선정 식당과 지역 레스토랑 협업 6개 팀, 지역 외식 업소 간 협업 9개 팀으로 구성됐다.한식·양식·일식 등 다양한 분야 레스토랑뿐만 아니라 커피·베이커리·디저트 분야까지 참여 범위를 넓혀 부산 미식의 다채로운 매력을 선보인다.참여식당은 백일평냉X부산애, 레썽스X오스테리아어부, 램지X물망초, 보성X윤슬, 메이크제로X에프엠커피, 19버거테이블X석봉갈비탕, 차애전할매칼국수X식스시즌스, 사카나라멘X으뜸이로리바타, 일광미식X라마레베이커리＆피자, 1953형제돼지국밥X복계옥, 포에마커피X베이크호네, 태성당X히떼로스터리, 양산국밥X슌사이쿠보X소공간, 쉐프곤X스시호우, 잎테X오라스키 등이다.