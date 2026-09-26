2028년부터 서울 홍대·강남 등에 ‘주취해소버스’ 투입된다

주취해소센터 대신 버스 시범 도입
필요에 따라 탄력 운영 가능
단순 주취자 보호…행정력 낭비 개선
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서울 광진구 화양지구대 인근 번화가에서 주취자가 경찰관들에게 난동을 부리고 있다(본 기사와 직접적 관련 없음). 박지환 기자
서울시가 2028년 강남이나 홍대, 성수 등에 주취자를 일시 보호하는 주취해소버스 도입을 추진한다. 단순 주취자를 대응하는 데 투입되는 경찰 행정력 낭비를 개선하고 안심할 수 있는 야간 환경을 조성하기 위해서다.
27일 시에 따르면, 서울시 자치경찰위원회는 내년 대형 저상버스 한대를 구입해 이동형 주취자 일시 보호시설 ‘서울형 세이프 버스’로 개조할 계획이다. 응급 의료시설과 침상 등을 갖춘 서울형 세이프 버스는 의식은 있지만 술에 취해 자진 귀가가 어려운 비응급 주취자를 보호하는 역할을 맡게 된다. 외상을 입었거나 치료가 필요한 주취자는 기존처럼 응급의료센터로 연계된다.
시가 주취해소버스 도입을 추진하는 건 경찰 인력만으로는 주취자를 보호하는 데 한계가 있어서다. 경찰청에 따르면, 지난해 112에 접수된 주취자 신고는 하루 평균 1113건꼴인 40만 6469건에 달했다. 유흥가가 밀집한 곳의 지구대나 파출소에선 주취자를 보호할 시설을 찾느라 적잖은 시간을 쏟는다. 이 때문에 정작 긴급한 신고 대응이 늦어질 수 있다는 지적이 나온다.
서울형 세이프 버스는 인근 주민 반발을 최소화하면서 치안 수요에 따라 유연하게 배치할 수 있을 것으로 기대된다. 시는 2028년부터 강남, 홍대, 마포, 성수, 이태원 등 주취자가 많은 지역에서 시범 운영한다는 방침이다. 운영 시간은 오후 11시부터 다음달 오전 5시까지로 검토 중이다. 시 관계자는 “요일별로 운영 장소를 바꾸거나 핼러윈 기간에는 이태원에서 운영하는 등 필요한 곳에서 탄력적 운영이 가능할 것”이라고 설명했다.
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
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시는 버스 한대를 구입하고 개조하는 비용으로 약 5억 9000만원이 필요할 것으로 추산했다. 연간 운영비는 한대당 1억원 정도로 계획하고 있다. 시는 현장 경찰관 의견 수렴 등을 거쳐 연말까지 사업계획을 구체화할 계획이다.
세줄 요약
- 주취자 일시 보호용 이동형 버스 도입 추진
- 강남·홍대·성수·이태원 등 시범 운영 계획
- 경찰 행정력 낭비 줄이고 야간 치안 보완
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