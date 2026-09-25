“명절 함께 보낼 가족 찾아요”…서울, 유기동물 보러오세요

시립동물복지지원센터 마포·동대문·구로 운영
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서울 동대문구 서울시립동물복지지원센터에서 자원봉사자들이 입소한 동물들과 시간을 보내고 있다.
서울시 제공
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서울시가 새로운 가족을 기다리는 유기동물의 입양을 지원한다고 25일 밝혔다.
시는 서울시립동물복지지원센터 마포·동대문·구로 등 3곳을 운영하고 있다. 센터는 유기·피학대·사육포기동물을 보호·치료하고 사회화 훈련 등을 통해 입양을 돕는다. 이들은 입양을 위해 센터에서 전염성 질병 검역, 중성화 수술, 동물등록 등의 절차를 거친다.
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서울시립동물복지지원센터 마포에 입소한 미니비숑 믹스 수컷 ‘올라프’.
서울시 제공
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센터는 민간 동물보호시설과 애니멀호더 동물, 시민 참여 길고양이 중성화(TNR) 등에 대해서도 의료지원을 하고 있다. 애니멀호더는 동물학대의 유형 중 하나로 동물을 기르는 것이 아니라 수집하는 행위에 가까운 사람들을 뜻한다. 센터는 중성화수술과 예방접종, 동물등록을 비롯해 내·외부 기생충 치료, 심장사상충 치료, 혈액검사·분변검사 등의 의료 서비스를 지원한다.
센터는 범죄 피해자와 1인가구 등 사회적 약자가 키우던 반려동물을 일정 기간 임시보호하는 사업도 운영한다. 보호기간은 1개월 내외다. 임시보호 기간 의료적 관리도 지원한다.
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서울시립동물복지지원센터 마포에 입소한 스피츠 암컷 ‘앙두’.
서울시 제공
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센터는 보호동물을 위한 여러 활동도 진행한다. 시민 누구나 센터에서 운영하는 봉사활동에 참여할 수 있다. 미성년자는 보호자와 함께 참여하면 된다. 임시보호를 비롯해 동물 산책, 미용, 프로필 촬영, 행동 훈련 등의 활동이 가능하다. 임시보호는 센터에 장기간 머무는 동물을 시민 자택에서 돌보면서 입양을 지원하는 방식이다.
센터는 이외에도 ‘입양가족 홈커밍데이’와 동물 관련 시민 행사, 입양플랫폼 등을 활용해 입양문화 확산을 위한 홍보 캠페인을 진행하고 있다. 지난 18일 기준 마포센터에 입소한 동물은 총 12마리, 동대문센터에 입소한 동물은 총 20마리다.
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
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서울시립동물복지지원센터 동대문에 입소한 동물 현황.
서울시 제공
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세줄 요약
- 서울시, 명절 앞 유기동물 입양 지원 확대
- 마포·동대문·구로 3개 센터 보호·치료 운영
- 시민 봉사·임시보호·홍보로 입양문화 확산
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