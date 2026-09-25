철도서 하루 2.3건 성폭력 범죄…최다 발생역은 ‘이곳’이었다

세줄 요약 2021년부터 올해 6월까지 철도범죄는 1만5177건이 발생했고, 검거율은 92%였다. 성폭력이 4701건으로 가장 많아 전체의 31%를 차지했으며, 열차 안과 역사에서만 하루 평균 2.3건씩 발생했다. 철도범죄는 4년 새 42% 넘게 증가했고, 부산역이 최다 발생역으로 나타났다. 철도범죄 4년 새 42% 넘게 증가

성폭력 4701건, 하루 평균 2.3건 발생

부산역 전체 최다, 수원역 성범죄 최다

이미지 확대 승강장까지 가기 위한 기다림 경기도 수원시 수원역 수인분당선 승강장으로 가려는 승객들이 통로에 길게 줄지어 서 있다. 2024.11.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 승강장까지 가기 위한 기다림 경기도 수원시 수원역 수인분당선 승강장으로 가려는 승객들이 통로에 길게 줄지어 서 있다. 2024.11.28 연합뉴스

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철도범죄 전체 발생 건수가 2021년부터 지난해까지 4년 새 42% 넘게 증가한 가운데, 열차 안과 역사 등 철도시설에서 최근 5년 6개월간 하루 평균 2건 넘는 성폭력 범죄가 발생한 것으로 나타났다.25일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 국토교통부 철도특별사법경찰대에서 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 6월까지 발생한 철도범죄는 총 1만 5177건으로 집계됐다. 이 가운데 1만 3958건이 검거돼 검거율은 92.0%였다.연도별 발생 건수는 2021년 2136건에서 2022년 2891건, 2023년 2726건, 2024년 2967건, 지난해 3039건으로 증가 추세다. 지난해 발생 건수는 2021년보다 42.3% 많았다. 올해 상반기에는 1418건이 발생했다.범죄 유형별로는 성폭력이 4701건(31.0%)으로 가장 많았다. 10건 중 3건이 성폭력 범죄다. 열차 안이나 역사에서 연평균 855건, 하루 평균 2.3건 발생했다.이어 폭력 3148건(20.7%), 절도 1938건(12.8%), 철도안전법 위반 908건(6.0%) 순이었다. 손괴와 사기 등을 포함한 기타 범죄는 4481건(29.5%)이었다.최근 5년간 철도범죄가 가장 많이 발생한 역은 부산역(379건)이었다. 서울역(359건), 수원역(305건), 동대구역(262건), 용산역(251건)이 뒤를 이었다.성범죄 발생 건수는 수원역이 92건으로 가장 많았고 신도림역(56건), 홍대입구역·왕십리역·부산역(각 47건) 순이었다.황 의원은 “수많은 시민이 이용하는 철도와 역사 내에서 성범죄를 비롯한 각종 범죄가 증가하고 있다”며 “이용객이 많은 주요 거점 역사를 중심으로 순찰 강화와 CCTV 확충, 철도특별사법경찰 인력의 효율적 배치 등 실효성 있는 치안 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.