“택시기사들이 섬박람회 유언비어를” ‘입단속’ 공문 보내더니…시장이 고개 숙였다

“택시기사들, ‘박람회 특수’ 못 누려 불만”

여수시청, 택시업계에 ‘유언비어 금지’ 공문

서영학 여수시장 “깊은 상처 드렸다” 사과

이미지 확대 전남광주 여수시가 지역 내 택시업체들에 “택시기사들이 수입금 감소에 대한 불만으로 2026 여수 세계섬박람회에 대한 유언비어를 유포하고 있다는 여론이 있다”며 택시기사들을 교육해달라는 내용의 공문을 보냈다. 자료 : 여수MBC 닫기 이미지 확대 보기 전남광주 여수시가 지역 내 택시업체들에 “택시기사들이 수입금 감소에 대한 불만으로 2026 여수 세계섬박람회에 대한 유언비어를 유포하고 있다는 여론이 있다”며 택시기사들을 교육해달라는 내용의 공문을 보냈다. 자료 : 여수MBC

이미지 확대 대장정 돌입한 2026 여수세계섬박람회 2026 여수세계섬박람회 개막식이 열린 5일 오전 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구 주 행사장에서 관람객들이 이동하고 있다. 섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 11월 4일까지 진모지구와 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 열린다. 2026.9.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대장정 돌입한 2026 여수세계섬박람회 2026 여수세계섬박람회 개막식이 열린 5일 오전 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구 주 행사장에서 관람객들이 이동하고 있다. 섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 11월 4일까지 진모지구와 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 열린다. 2026.9.5 연합뉴스

세줄 요약 여수시가 2026 여수세계섬박람회 비판을 택시기사들의 유언비어로 돌린 공문을 보내 논란이 일었다. 서영학 시장은 현장 목소리를 헤아리지 못한 안이한 행정이었다며 택시 운수종사자들에게 공식 사과했고, 공문 작성과 결재 과정도 점검하겠다고 밝혔다. 섬박람회 비판을 택시기사 유언비어로 지목한 공문 논란

여수시, 근거 부족한 행정 처리로 책임 전가 비판

서영학 시장, 택시업계에 공식 사과와 재점검 약속

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2026 여수 세계섬박람회에 대해 제기되는 각종 비판에 대해 전남광주 여수시가 “택시기사들이 유언비어를 퍼뜨리고 있다”면서 택시업계에 ‘입단속’을 요청해 논란을 빚은 가운데, 서영학 여수시장이 “택시 운수종사자 여러분께 깊은 상처와 실망감을 드렸다”며 공식 사과했다.서 시장은 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “시정을 책임지는 시장으로서 머리 숙여 진심으로 사과드린다”며 이같이 밝혔다.서 시장은 “현장의 목소리를 경청하고 소통해야 할 행정이 오히려 여러분의 명예를 훼손하고 마음에 상처를 드리는 공문을 발송했다”면서 “사실관계를 충분히 확인하지 않은 채, 현장의 입장을 헤아리지 못한 안이한 행정 처리였다”고 설명했다.이어 “이번 일을 단순한 실수로 넘기지 않겠다”면서 “이번 공문의 작성과 발송 과정은 물론, 그동안 관행적으로 이뤄져 온 행정 처리와 보고·결재 체계에 문제는 없었는지 면밀히 살펴 바로잡겠다”고 강조했다.서 시장은 아울러 “택시 운수종사자 여러분을 공존과 협력의 파트너로 바라보는 행정 태도를 확립하겠다”면서 “택시 운수종사자 여러분의 자부심과 명예에 상처를 드린 점, 다시 한번 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.앞서 여수MBC 등에 따르면 시는 최근 약 700억원의 예산이 투입된 2026 여수 세계섬박람회가 준비 부족과 콘텐츠 부실 등으로 연일 도마에 오르는 가운데, 여수시가 이러한 비판에 대해 “택시기사들이 유언비어를 유포한다”며 화살을 돌린 공문을 보낸 사실이 알려졌다.22일 여수MBC와 연합뉴스, 여수시에 따르면 시는 최근 지역 내 택시업체들에 ‘2026 여수세계섬박람회 관련 택시 운수종사자의 유언비어 유포 금지 등 교육(안내) 요청’이라는 제목의 공문을 발송했다.여수시는 공문에서 “박람회 준비 미흡 등 유언비어를 기사님들이 유포하고 있다는 여론이 있다”면서 “기사님들의 수입금 감소에 대한 불만이 유언비어 유포의 형태로 나타났을 것으로 판단된다”고 설명했다.실제 박람회 개막 이후 택시기사들의 수입이 줄어든 건 아니지만, ‘박람회 특수’를 누리지 못한 탓에 불만을 품은 택시기사들이 유언비어를 유포하고 있다는 게 시의 추측이다.시는 “시민들의 참여와 협조가 있어야 성공적인 섬박람회가 되고 택시업계의 수익금 역시 증가할 것”이라며 “유언비어 유포 금지와 섬박람회 목표 및 취지 등 홍보를 적극 할 수 있도록 운수종사자에 대한 교육을 해달라”고 요청했다.이 같은 사실이 알려지자 박람회의 흥행 실패 원인으로 엉뚱한 곳에 화살을 돌린다는 비판이 쏟아졌다. 특히 시 차원에서 “택시기사들이 유언비어를 유포하고 있을 것”이라는 추측에 기반해 택시업계를 지목했다는 점에서 빈축을 사고 있다.지난 5일 개막한 2026 여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 11월 4일까지 열린다.조직위는 30개국이 참여하고 300만명이 방문한다는 목표로 총 사업비로 703억원을 투입했지만, 개막 전부터 준비 부족 논란에 휩싸였다.개막 후에는 부실한 콘텐츠와 행사장 내 식당의 ‘바가지’ 논란, 이로 인한 흥행 실패 등의 문제가 연일 드러나고 있다.이에 조직위는 박람회의 개선을 위한 제안은 적극적으로 듣고 반영하되, 일부 왜곡이나 폄훼 시도에는 적극적으로 대응하겠다고 밝혔다.