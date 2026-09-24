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이어지는 고속도로 귀성 행렬…연휴 첫날 오후 서울→부산 6시간 40분

송현주 기자
송현주 기자
입력 2026-09-24 14:11
수정 2026-09-24 14:11
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세줄 요약
  • 추석 연휴 첫날 귀성 차량 집중, 고속도로 정체 지속
  • 서울→부산 6시간 40분 등 주요 도시 이동시간 증가
  • 경부·중부고속도로 일부 구간 서행, 밤늦게 해소 전망
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추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다. 연합뉴스
추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다.
연합뉴스


추석 연휴 첫날 오전부터 시작된 귀성 행렬로 오후까지 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

24일 한국도로공사에 따르면 오후 2시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 40분, 목포 5시간 50분, 울산 6시간 20분, 대구 5시간 40분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 40분, 대전 3시간 10분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 5시간, 목포 3시간 55분, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 광주 3시간 20분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 10분으로 예상된다.

경부고속도로 부산 방향은 한남IC 부근~서초IC 7㎞, 동탄분기점~오산IC 4㎞, 남사진위IC~안성분기점 부근 8㎞, 북대구IC~도동분기점 부근 8㎞ 구간에서 서행 중이다.

중부고속도로 남이 방향은 하남IC~경기광주IC 부근 10㎞, 남이천IC~증평IC 부근 48㎞, 오창IC 부근∼서청주IC 부근 7㎞ 구간에서 속도를 내지 못하고 있다.



공사는 앞서 전날부터 시작된 귀성길 정체가 이날 오전 11시~오후 1시 정점을 찍은 뒤 오후 8~9시쯤 해소될 것으로 전망했다. 귀경 방향은 오전 8~9시쯤 정체가 시작돼 정오~오후 1시쯤 가장 혼잡하고, 오후 6시~7시쯤 풀릴 것으로 내다봤다.
송현주 기자
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