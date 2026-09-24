경북도민, 관내 의료 이용률 5년 연속 전국 최하위

세줄 요약 경북도민의 관내 의료 이용률은 59.7%로 5년 연속 전국 최하위를 기록했다. 총진료비 5조2164억원 가운데 2조1017억원이 타지역으로 유출됐고, 최근 5년 누적 유출액은 9조4663억원에 달했다. 의사 수 부족과 상급종합병원 부재가 원인으로 지적됐다. 관내 의료 이용률 59.7%, 5년 연속 최하위

총진료비 2조1017억원 타지역 유출

의사 수 부족·상급종합병원 부재 지적

이미지 확대 더불어민주당 임미애 국회의원. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 임미애 국회의원.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도민의 관내 의료 이용률이 5년 연속 전국 최하위에 머물며 2조원이 넘는 의료비가 타 시·도로 빠져나가는 것으로 나타났다.24일 임미애 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 2025년 기준 경북도의 관내 의료 이용률은 59.7%에 그쳤다. 도시 특수성이 있는 세종(52.8%)을 제외하면 전국 16개 시·도 중 가장 낮았다.대구(90.4%), 서울(89.7%) 등 특광역시와는 약 30% 격차를 보였고, 전북(81.2%), 경남(74.4%), 강원(71.5%), 충북(68.3%), 전남(63.3%)등 도 단위 지역 중에서도 유일하게 50%대에 머물렀다.문제는 이러한 현상이 일시적이지 않다는 점이다. 경북의 관내 의료 이용률은 2021년 59.4%, 2022년 60.0%, 2023년 58.9%, 2024년 60.9%, 2025년 59.7% 등 세종을 제외하면 5년 연속 최하위다.이는 고스란히 진료비 역외 유출로 이어졌다. 2025년 경북도민의 총진료비 5조 2164억 원 중 40.3%인 2조 1017억 원이 타지역 의료기관으로 빠져나갔다. 지난해 처음으로 2조 원을 돌파했으며 최근 5년간 누적 유출액은 9조 4663억원에 달한다.도민들이 관외 병원으로 향하는 근본 원인으로는 열악한 의료 인프라가 지목된다. 경북은 전국에서 면적이 가장 넓지만 인구 1000명당 의사 수는 1.4명으로 전국 최하위 수준이다. 도내 응급의료 취약지도 15곳에 이르지만 상급종합병원은 0곳이다.임미애 의원은 “상급종합병원이 전무하고 관외 의료 이용이 가장 높은 경북이야말로 의대 신설이 가장 절실한 지역”이라며 “도민 생명권을 지키고 무너진 지역의료를 재건하기 위해 국립의대 유치에 최선을 다하겠다”고 했다.