첫 출근 이정현 대검 차장 “李대통령 공소취소, 진상조사 결과 살펴봐야”

첫 출근길서 “공소청 조기 안착 온 힘 다할 것”

“대북송금 수사, 기준 맞지 않은 측면 있어”

이미지 확대 이정현 검찰총장 직무대행이 23일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이정현 검찰총장 직무대행이 23일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 이정현 신임 대검 차장은 첫 출근길에 이재명 대통령 사건의 공소취소 가능성에 대해 진상조사 결과를 살펴봐야 한다고 했다. 공소청이 인권 보호 기관으로 안착하도록 힘쓰고, 사회적 약자와 경제 피해자 보호도 강조했다. 이정현 차장, 첫 출근길 공소취소 가능성 언급

진상조사 결과 확인 필요, 포석 지적엔 신중

공소청 안착·약자 보호·수사 협력 강화 강조

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검찰총장 직무대행을 맡는 이정현 신임 대검찰청 차장검사가 23일 이재명 대통령의 형사사건 공소취소 추진 여부와 관련해 “진상조사 결과를 살펴봐야 한다”며 가능성을 열어뒀다.이 차장은 이날 오전 대검찰청 출근길에 기자들과 만나 “어려운 시기에 직책을 맡게 돼 양 어깨가 무겁다”며 “공소청이 인권 보호 기관으로 안착될 수 있도록 온 힘을 다하겠다. 특히 사회적 약자와 경제 피해자 보호에도 만전을 기하겠다”고 말했다.이번 인사가 이 대통령 관련 사건의 공소 취소 포석이 아니냐는 지적에 대해서는 “진상조사단에서 진상 조사가 진행 중에 있어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다”고 답했다.이 차장은 앞서 쌍방울 대북송금 사건 수사 방식을 비판했던 입장도 재확인했다. 이 차장은 “인지 수사와 관련한 제 기본 철학”이라며 “역대 모든 검찰총장과 법무부 장관이 늘 절제된 수사, 품격 높은 수사를 강조해왔다”고 밝혔다. 이어 “그런 측면에서 기준에 맞지 않는 측면이 있지 않나 싶어 원론적 답변한 것”이라고 덧붙였다.쌍방울 대북 송금 사건은 쌍방울이 경기도가 북측에 내야 할 스마트팜 사업비와 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용 등 총 800만 달러를 대납했다는 의혹이다. 여권에서는 검찰이 이 대통령을 주범으로 엮기 위해 해당 사건 피의자들을 회유했다는 의혹을 제기 중이다.이 차장은 법무부가 공소청 검사 정원 감축을 추진하는 것에 대해선 “차츰 살펴봐야겠지만, 제가 수원고검 관내 등 업무를 파악해 보니 600~700건의 미제에 허덕이고 있어서 실근무 인원은 상당히 부족한 상황”이라며 “그 부분은 법무부하고 잘 협의해 봐야 할 것 같다”고 말했다.그는 중대범죄수사청이나 경찰과의 관계에 대해선 “지휘 체계에서 대등, 협력 관계로 바뀌었기 때문에 앞으로 MOU(업무협약) 체결을 비롯해서 사전 협력 관계를 더 강화해야 하지 않을까 싶고, 수평적인 관계가 국가기관 간 바람직한 관계 아닐까 싶다“고 말했다.