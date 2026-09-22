늦더위 반갑다… 안동 도심에 ‘열대풍 정원’ 활짝

세줄 요약
- 도심 12곳 열대풍 화단 조성
- 칸나·히비스커스 등 식재
- 11월 초까지 경관 유지 계획
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22일 안동시 도심의 ‘열대풍 화단’ 에 심겨진 열대식물들이 늦더위속에 아름다움을 뽐내고 있다. 안동시 제공
최근 기후 온난화가 심해지면서 늦더위가 이어지고 있는 가운데 경북 안동시가 도심 곳곳에 조성한 ‘열대풍 화단’으로 특별한 볼거리를 제공해 눈길을 끌고 있다.
22일 경북 안동시에 따르면 시청사와 시립중앙도서관, 웅부공원, 강변시민공원, 송현오거리, 어가골교차로 등 도심 주요 생활권 12곳에 열대풍 화단을 조성해 관리하고 있다.
지난 6월 이들 지역 화단에 더위에 잘 견디는 칸나와 콜레우스, 만데빌라, 히비스커스 등 열대·아열대 식물을 심어 정성스럽게 가꾸고 있는 것. 열대 지방 원산의 대형 초화류를 중심으로 생동감 있는 여름 분위기를 연출했다.
시는 오는 11월 초까지 화단 경관을 유지하고, 시민들이 늦가을까지 도심 경관을 즐길 수 있도록 할 계획이다.
앞서 시는 지난해 공공청사 등을 중심으로 열대풍 화단을 시범 조성한 뒤 6월부터 11월 초까지 개화와 생육 상태를 관찰했다.
장기간 안정적인 생육이 확인되면서 올해 조성 범위를 주요 생활권으로 확대했다.
안동시 관계자는 “무심코 지나치는 교차로 등에서도 시민과 방문객이 한 폭의 정원을 만나는 듯한 경험을 할 수 있도록 거리 풍경에 변화를 줬다”며 “시민들의 반응이 좋아 앞으로 주요 가로변 및 교량 구간으로 ‘열대풍 화단’ 조성을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
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