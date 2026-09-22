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올해 ‘단풍’ 10월 하순 절정…최근 5년 평균 0.8일 늦어

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-09-22 09:57
수정 2026-09-22 09:57
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첫 단풍은 14일 점봉산서 확인, 설악산 10월 20일

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산림청이 발표한 2026년 단풍 절정 예측지도
산림청이 발표한 2026년 단풍 절정 예측지도


올해 단풍은 10월 하순 가장 아름다울 것으로 전망됐다.

산림청은 22일 전국 주요 산림과 수목원의 단풍 절정 시기를 담은 ‘2026년 한반도 단풍 절정 예측지도’를 발표했다. 올해 첫 단풍은 14일 점봉산 산림유전자원보호구역에서 처음 확인됐다. 단풍은 10월 초 강원 북부 산지부터 물들기 시작해 10월 하순에는 전국적으로 절정(단풍 50%)을 보일 것으로 예측됐다.

수종별로는 단풍나무류 10월 31일, 참나무류 10월 31일, 은행나무는 10월 30일로 예측됐다.

산지별로는 설악산 10월 20일, 속리산 10월 28일, 내장산 11월 4일, 한라산 11월 6일 등으로 최근 5년간 단풍 절정 시기와 비교해 약 0.8일 늦어지는 것으로 나타났다.

산림청과 국립수목원은 전국 권역별 공립수목원과 식물계절 장기 관측자료, 산악 기상정보 등을 활용해 단풍 예측 지도를 제작하고 있다. 나아가 농림 위성 기반의 광역 산림관측 정보를 연계해 다양한 산림 변화 서비스를 제공할 예정이다.



박영환 산림청 산림환경보호과장은 “단풍은 일상에서 쉽게 체감할 수 있는 식물계절 현상 중 하나”라며 “식물계절 관측자료를 기반으로 정확한 예측정보를 제공하고 기후변화에 따른 산림의 변화를 기록하고 대응책을 마련할 계획”이라고 밝혔다.
대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 올해 첫 단풍, 14일 점봉산서 확인
  • 10월 하순 전국 절정, 5년 평균보다 지연
  • 수종·산지별 절정 시기 세부 예측 발표
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