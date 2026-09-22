[속보] 콩주머니 던지다 다쳤다며…2년 뒤 교사 고소한 학부모

세줄 요약
- 콩주머니 활동 중 학생 부상, 2년 뒤 교사 고소
- 학부모, 안전관리 소홀과 주의의무 위반 주장
- 교사, 예측불가 사고·정상 교육활동 반박
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서울의 한 초등학교 교실이 텅 비어있다. 연합뉴스 자료사진
초등학생이 교실에서 콩주머니 던지기 활동을 하다가 다친 사고와 관련해 학부모가 2년 뒤 당시 교사를 형사 고소했다.
22일 교육계에 따르면 서울 금천구의 한 초등학교 학부모 A씨는 지난 6월 당시 교사 B씨가 안전 관리에 소홀했다며 업무상 과실치상 혐의로 경찰에 고소했다. B씨는 최근 경찰 조사를 받았다.
A씨 자녀는 초등학교 4학년이던 2024년 6월 교실에서 콩주머니를 던지고 받다가 미끄러져 넘어졌다. 무릎 슬개골 탈구 등으로 6주 이상 치료받았으며 현재까지 통증과 붓기, 저림 등의 증상이 반복되는 것으로 전해졌다.
당시 학생들은 수업 시작 전 몸을 가볍게 움직이는 ‘아침 열기’ 활동으로 콩주머니를 천장 방향으로 던진 뒤 박수를 치고 다시 받는 동작을 하고 있었다.
A씨는 교실 바닥이 양말을 신은 학생들에게 미끄러울 수 있었고, 콩주머니 활동도 착지와 균형 유지 과정에서 사고 위험이 있었다고 주장했다. B씨가 학생을 보호할 주의 의무를 위반하고 위험한 환경에서 부적절한 활동을 지시했다는 것이다.
B씨는 “예측할 수 없는 우연한 사고”라며 안전 관리 의무를 소홀히 하지 않았다고 반박했다.
그는 해당 활동이 학교 전 학년 학생들이 매일 수업 전 실시하던 교육이며 서울시교육청 주관 연수에서도 장려됐다고 설명했다. 당시 학생들에게 콩주머니를 30㎝ 높이까지만 던지도록 지도했고 교실 바닥도 미끄럽지 않았다고 주장했다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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교육계에서는 정상적인 교육 활동 중 발생한 안전사고까지 형사 고소로 이어지면서 교사들의 교육 활동이 더욱 위축될 수 있다는 우려가 나온다.
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