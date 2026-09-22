봉화 석포제련소에 또 불…1시간여 만에 진화

지난 7월 제련소 내 황산제조시설 화재에 이어

경북 봉화 석포제련소 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경북 봉화 석포제련소 전경. 서울신문 DB

지난 7월 9일 낮 12시 36분쯤 경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 불이 나 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 9일 낮 12시 36분쯤 경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 불이 나 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 경북 봉화군 석포제련소 제1공장에서 21일 밤 불이 나 소방차 12대와 인력 27명이 투입됐고, 1시간여 만에 진화됐다. 인명 피해는 없었으나 공장 내 기계설비 일부가 탔으며, 경찰과 소방당국이 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다. 석포제련소 제1공장 화재 발생

소방 12대·27명 투입해 1시간여 만에 진화

인명 피해 없고 기계설비 일부 소실

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21일 오후 10시 12분쯤 경북 봉화군 석포면 석포제련소 제1공장에서 불이 났다.소방당국은 차량 12대와 인력 27명을 투입해 1시간여 만인 오후 11시 35분쯤 진화했다.인명 피해는 없었으며 공장 내 기계설비 일부가 불에 탔다.경찰과 소방당국은 화재 경위와 피해 규모를 조사 중이다.석포제련소에서는 지난 7월 9일에도 화재가 발생해 대기오염 방지 시설이 불에 타는 등 피해가 발생했다.한편 석포제련소는 지난 17일 소방당국과 함께 빈틈없는 현장 초동대응 체계 구축을 위해 ‘2026년 합동 소방훈련 및 유해화학물질 대응훈련’을 전개했다.