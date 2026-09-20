대형 산불·원전 정비에… 작년 온실가스 순배출량 증가

발전 배출량 늘고 산업 분야 줄어

정부, 원전·재생에너지 확대 ‘속도’

세줄 요약 지난해 국가 온실가스 총배출량은 전년보다 감소했으나, 경북 대형 산불로 산림 흡수량이 줄어 순배출량은 증가했다. 원전 정비로 전력 부문 배출이 늘어난 점도 감축 부진의 원인이었다. 정부는 2030 NDC 달성을 위해 원전과 재생에너지 중심의 탈탄소 전환을 서두를 계획이다. 총배출량 감소, 산불로 순배출량 증가

원전 정비·석탄 비중 확대, 전력 배출 증가

NDC 달성 압박, 원전·재생 확대 추진

2026-09-21 6면

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지난해 국가 온실가스 총배출량이 6억 8571만t으로 전년보다 610만t 줄었다. 경북의 대형 산불로 산림 흡수량을 뺀 순배출량은 오히려 310만t 늘었다. 특히 온실가스 감축을 주도해 온 전력 분야의 배출량이 증가로 돌아섰다. 앞으로 메가프로젝트 추진으로 전력 수요의 급증이 예고된 상황에서 정부는 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 위해 원전과 신재생에너지 발전을 중심으로 탈탄소 전환에 더욱 속도를 낼 방침이다.기후에너지환경부 온실가스종합정보센터는 2025년 국가 온실가스 배출량 잠정 추계량을 20일 공개했다. 감소 폭은 코로나19 기저효과로 배출량이 늘어난 2021년을 제외하면 2018년 이후 가장 작다.지난해 감축이 부진했던 핵심 원인은 전력 분야 배출량이 증가한 데 있었다. 발전 부문 배출량은 2억 2043만t으로 전년보다 0.2% 늘었다. 총발전량은 전년과 비슷했지만, 원전이 정비 등의 이유로 일부 가동을 멈추고 석탄 발전 비중이 늘면서 온실가스 배출도 증가했다. 기후 변화 영향으로 난방 일수가 늘고 냉방 수요가 증가하면서 탄소 배출량도 늘었다.산업 분야 배출량은 2억 4293만t으로 전년 대비 2.1% 감소했다. 전기차·하이브리드 차량이 늘어난 수송 분야를 비롯해 농축수산 분야와 폐기물 분야에서 배출량이 줄었다.문제는 앞으로다. 2018년 배출량 대비 40% 감축을 목표로 한 ‘2030년 NDC’를 달성하려면 올해부터 2030년까지 연 배출량을 1억 4900만t씩 줄여 나가야 한다. 감축량을 기준으로 지난해 610만t의 5배 수준인 3000만t을 매년 줄여야 한다. 하지만 앞으로 반도체 클러스터, 인공지능(AI) 데이터센터 등 메가프로젝트가 추진되며 전력 수요가 커질 일만 남아 있다 보니 현재로선 목표 달성이 어렵다는 전망이 지배적이다.이는 정부가 최근 원전과 재생에너지 발전을 ‘청정에너지’로 묶어 확대하는 흐름도 이와 맞닿아 있다. NDC 목표를 지키며 전력 수요를 감당하려면 무탄소 발전 비중을 늘릴 수밖에 없다. 이에 정부는 제12차 전력수급기본계획을 수립하며 신규 원전 건설을 검토하고 재생에너지 100GW(기가와트) 보급을 앞당기는 데 총력을 다할 계획이다.