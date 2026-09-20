부산서 50대女 만취 운전 중 택시 ‘쾅’…운전사·손님 2명 ‘날벼락’

세줄 요약 부산 사하구에서 50대 여성이 만취 상태로 몰던 차량이 좌회전하다 정차 중인 택시를 들이받았다. 이 사고로 택시 운전자와 승객 2명 등 3명이 병원으로 옮겨졌고, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 블랙박스 등을 토대로 경위를 조사 중이다. 부산 사하구 만취 운전자 택시 추돌

택시 운전자·승객 2명 병원 이송

면허 취소 수준 음주, 경위 조사

이미지 확대 음주운전 사고를 낸 SUV. 부산 사하경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 음주운전 사고를 낸 SUV. 부산 사하경찰서 제공

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부산에서 만취한 여성이 모는 차량이 택시와 부딪혀 운전자 및 승객 3명이 병원에 이송됐다.20일 부산사하경찰서에 따르면 19일 오후 10시 46분쯤 사하구 대대로를 주행하던 50대 여성 A씨의 차량이 부산도시철도 1호선 낫개역 방향으로 좌회전을 하던 중 인근에 정차하고 있던 택시와 부딪히는 사고가 발생했다.사고 당시 A씨는 면허 취소 수준(혈중알코올농도 0.15%)의 만취 상태였다.이번 추돌로 택시에 탑승한 운전자 및 승객 2명 등 3명이 병원으로 옮겨졌다. 다만 3명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “차량 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 전했다.