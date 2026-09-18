부산 영도 깡깡이 아지매 작업복·작업도구, 예비문화유산 공모 선정

세줄 요약 부산 영도 깡깡이 아지매의 작업복과 작업도구가 국가유산청 예비문화유산 공모전에서 장려상에 선정됐다. 전순남 씨가 수십 년간 사용한 물품으로, 부산근현대역사관에 기증돼 상설 전시 중이며 지역 산업사와 해양사 자료로 활용되고 있다. 깡깡이 아지매 작업복·도구 장려상 선정

전순남 씨 실제 사용 물품, 역사관 기증

부산 근현대 해양·산업사 자료로 활용

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부산 영도 깡깡이 아지매 작업복과 작업도구가 국가유산청 개최 ‘제3회 예비문화유산 발굴 공모전’에서 장려상에 선정됐다고 18일 부산시가 전했다.예비문화유산 제도는 제작·형성된 지 50년 미만 근현대문화유산을 발굴, 민간의 자발적 보호를 유도하고 미래세대에게 물려주기 위한 제도이다.깡깡이란 말은 수리 조선소에서 선박 표면에 녹슨 페인트나 조개껍데기를 망치로 두드려 벗겨낼 때 깡깡 소리가 난다고 하여 생겨난 말이다. 밧줄 하나에 몸을 의지한 채 작업을 하던 일꾼들은 대부분 여성으로 깡깡이 아지매로 불렸다.이번 공모전에 선정된 문화유산은 50년 넘게 영도 수리조선업에 종사해 온 ‘깡깡이 아지매’ 전순남 씨가 수십 년간 실제로 사용했던 물품이다.2024년 부산근현대역사관에 기증돼 현재 부산근현대역사관 ‘부산현대실’에 상설 전시되어 있으며 부산의 지역사 및 해양, 산업사 등 관련 전시와 학술자료로 다양하게 활용되고 있다.조유장 시 문화국장은 “앞으로도 부산의 다양한 해양, 산업, 생활 유산과 같은 근현대 생활자료의 보존과 활용 방안에 대해서 다각적으로 검토하고, 시민이 부산의 현대유산을 향유할 수 있게 하겠다”라고 전했다.