전남광주특별시, 추석 앞두고 호흡기감염병 확산 예방 나선다

22개 시·군과 연계해 병문안 문화 개선 홍보…접종 등 기본수칙 안내

이미지 확대 지난 17일 전남광주통합특별시 목포 동부시장에서 ‘병문안 문화 개선과 호흡기감염병 예방 캠페인’이 열렸다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일 전남광주통합특별시 목포 동부시장에서 ‘병문안 문화 개선과 호흡기감염병 예방 캠페인’이 열렸다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 추석 연휴와 인플루엔자 유행주의보에 맞춰 병문안 문화 개선과 호흡기감염병 예방 캠페인을 벌였다. 10월 2일까지 22개 시·군과 홍보주간을 운영하며 의료기관 관리체계를 점검하고, 손 씻기·기침예절·환기·마스크 착용·예방접종을 안내했다. 추석 앞두고 호흡기감염병 예방 캠페인 전개

병문안 문화 개선 홍보주간 3주간 운영

손 씻기·기침예절·환기·접종 수칙 안내

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전남광주통합특별시는 추석 연휴를 앞두고 인플루엔자 유행주의보가 발령되면서 호흡기감염병 확산을 막고 올바른 병문안 문화를 알리기 위해 ‘병문안 문화 개선과 호흡기감염병 예방 캠페인’을 진행하고 있다.통합특별시는 오는 10월 2일까지 3주간 22개 시·군과 연계 운영하는 ‘병문안 문화 개선 홍보주간’을 통해 현장 캠페인 등 홍보활동을 펼치고, 의료기관의 병문안 장소와 소독용품·방문기록지 비치 여부 등 관리체계도 점검한다.목포 동부시장에서 지난 17일 진행한 캠페인에선 상인과 이용객 등을 대상으로 홍보물을 배부했다. 특히 ▲올바른 병문안 문화 ▲올바른 손 씻기 ▲기침할 때 옷소매로 입과 코 가리기 ▲호흡기 증상 시 마스크 착용 ▲주기적인 실내 환기 ▲인플루엔자·코로나19 예방접종 등 생활 속 호흡기감염병 예방수칙을 안내했다.병문안 문화 개선 3대 원칙은 ▲시간·장소 확인하기 ▲병문안 자제하기 ▲예방수칙 지키기다. 병원에는 고령자·만성질환자·면역저하자 등 감염병에 취약한 환자가 많은 만큼, 발열·기침·인후통 등 호흡기 증상이 있으면 병문안을 자제하고 전화나 영상통화로 안부를 전할 것을 권고했다.2026~2027절기 인플루엔자 예방접종은 오는 21일부터 어린이와 임신부를 시작으로 순차 시행한다. 65세 이상은 10월 6일부터 연령대별로 접종을 시작한다.무료접종 대상은 생후 6개월~14세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신, 50~64세 기초생활수급자 등이다. 올해는 어린이 지원 대상이 기존 13세 이하에서 14세 이하로 확대됐다.코로나19 예방접종은 10월 12일부터 고령층과 면역저하자 등에게 순차적으로 실시한다. 특히 65세 이상은 중증화 예방을 위해 인플루엔자와 코로나19 백신의 동시접종을 권고한다.정광선 전남광주통합특별시 보건복지본부장은 “호흡기감염병 예방을 위해선 예방접종과 함께 손 씻기, 기침예절, 환기 등 기본수칙을 생활화하는 것이 중요하다”며 “확인하기·자제하기·지키기 등 병문안 문화에도 적극 동참하길 바란다”고 말했다.