안산 한양대 에리카 영재교육원 첫 신입생 모집…기초과학·로봇·AI 분야 120명

세줄 요약 안산시와 안산인재육성재단, 한양대 에리카가 2027학년도 영재교육원 첫 신입생을 모집한다. 기초과학과 로봇·AI 분야에서 8학급 120명을 선발하며, 안산 거주 초4~중1 학생과 학교 밖 청소년도 지원할 수 있다. 접수는 10월 16일부터 25일까지 GED로 진행된다. 영재교육원 첫 신입생 120명 모집

기초과학·로봇·AI 8학급 운영

안산 초4~중1 및 학교 밖 청소년 대상

이미지 확대 2025년 5월 14일 ‘한양대 에리카 영재교육기관 설립 업무 협약식’에서 이흥업 안산인재육성재단 대표(왼쪽부터), 이민근 안산시장, 이기정 한양대 총장이 손을 잡고 있다. 안산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 5월 14일 ‘한양대 에리카 영재교육기관 설립 업무 협약식’에서 이흥업 안산인재육성재단 대표(왼쪽부터), 이민근 안산시장, 이기정 한양대 총장이 손을 잡고 있다. 안산시 제공

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경기 안산시와 안산인재육성재단, 한양대학교 에리카(ERICA)가 2027학년도 한양대학교 에리카(ERICA) 영재교육원(‘영재교육원’)의 첫 신입생을 모집한다.한양대 에리카 영재교육원은 경기도교육청의 설치 승인을 받아 2027학년도부터 정식 운영되며, 기초과학 분야와 로봇·인공지능(AI) 분야에서 총 8학급 120명을 뽑는다.지원 대상은 공고일 기준 안산시에 주소지를 두고, 2026년 현재 안산시 관내 초등학교 4학년부터 중학교 1학년까지 재학 중인 학생이다. 관내 대안교육기관 재학생과 안산에 거주하는 같은 연령대의 학교 밖 청소년도 지원할 수 있다. 선발된 학생은 2027학년도에 초등학교 5학년부터 중학교 2학년 과정에 참여하게 된다.원서 접수는 10월 16일부터 25일까지 영재교육종합데이터베이스(GED)를 통해 온라인으로 진행된다.이민근 안산시장은 “2027학년도부터 영재교육원이 정식 운영되면서 지역 학생들이 대학의 교육환경과 전문적인 교육과정을 가까이에서 경험할 수 있는 기회가 마련됐다”며 “학생들이 자신의 재능과 가능성을 발견하고 키워나갈 수 있도록 다양한 교육 기회를 확대하겠다”고 말했다.