탈북 청소년 ‘여명학교’ 건립 반대하는 주민들

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17일 서울 강서구 여명학교에서 열린 옛 염강초 부지 내 여명학교 건립 관련 2차 주민 설명회에서 주민들이 여명학교 건립을 반대하는 피켓을 들고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자
17일 서울 강서구 여명학교에서 옛 염강초등학교 부지 내 여명학교 교사 건립을 위한 2차 주민설명회가 열렸다. 여명학교는 북한이탈주민 청소년의 남한 사회 적응을 돕는 대안교육기관으로, 2023년 3월부터 옛 염강초 건물을 빌려 사용하고 있다.
여명학교는 내년 2월 건물 사용 기간 만료를 앞두고 지난 7월 서울시교육청, 통일부, 현대자동차그룹 등의 지원을 받아 현 부지에 새 교사를 짓기로 했다. 시교육청이 부지를 제공하고 현대자동차그룹이 사업비 60억원을 지원하기로 했다.
하지만 지난달 열린 1차 주민설명회 이후 인근 주민들을 중심으로 ‘여명학교 건립 반대 비상대책위원회’가 꾸려지는 등 반발이 이어지고 있다. 여명학교는 2019년에도 은평구 이전을 추진했으나 주민 반대로 무산된 바 있다.
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17일 서울 강서구 여명학교에서 옛 염강초 부지 내 여명학교 건립 관련 2차 주민 설명회가 열리고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자
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17일 서울 강서구 여명학교에서 열린 옛 염강초 부지 내 여명학교 건립 관련 2차 주민 설명회에서 주민들이 여명학교 건립을 반대하는 피켓을 들고 항의하고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자
최유희 서울시의원, 권영세 국회의원과 한강중 찾아 고입·고교학점제 학부모 연수 참석
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)은 지난 9일 권영세 국회의원과 함께 한강중학교에서 열린 ‘2026학년도 고교학점제 이해 및 고입 진로·진학 관련 학부모 연수’에 참석했다. 이번 연수는 2027학년도 고입을 준비하는 학부모와 학생에게 진로·진학 정보를 제공하고, 고교학점제와 고등학교 교육과정에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 연수는 이날 오후 3시부터 4시 30분까지 한강중학교 멀티미디어실에서 학부모와 학생 중 희망자를 대상으로 진행됐다. 고교학점제와 고입 진로·진학에 관한 특강을 통해 변화하는 고입 제도를 이해하고, 학생의 진로와 적성을 고려한 고교 선택에 필요한 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 이번 연수는 학생과 학부모가 진로와 진학의 방향성을 함께 모색할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다. 학교 측은 학부모의 진로·진학 설계 능력을 한층 끌어올리고, 학교와 가정 간 지속적인 교류 및 협조 체계를 견고히 하는 계기가 될 것으로 내다봤다. 아울러 현장에는 용산 지역의 교육 현안을 함께 점검하기 위해 권영세 국회의원도 자리를 함께했다. 국회와 서울시의회가 손을 잡고 교육 현장을 방문한 만큼, 학부모와 학생에게 실질적으로 필요한 진로·진
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17일 서울 강서구 여명학교에서 옛 염강초 부지 내 여명학교 건립 관련 2차 주민 설명회가 열리고 있다. 2026.9.17 이지훈 기자
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