민선 9기 전재수 공약 실행력 높인다…부산시 공약자문평가단 출범

세줄 요약 부산시가 민선 9기 전재수 시장 공약의 실행력을 높이기 위해 공약자문평가단을 공식 출범한다. 평가단은 해양수도, 혁신경제도시, 균형성장도시, 시민행복도시 4개 분과로 구성된다. 공약의 타당성과 재원, 일정, 성과지표를 종합 점검한다. 부산시 공약자문평가단 공식 출범

전재수 시장 공약 실행력 점검

4개 분과 30명 전문가·시민 참여

이미지 확대 부산시, 민선 9기 공약 자문평가단 출범 닫기 이미지 확대 보기 부산시, 민선 9기 공약 자문평가단 출범

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민선 9기 전재수 부산시장의 공약 점검 및 자문 역할을 할 공약 자문평가단이 17일 공식 출범했다.평가단은 차재권 부경대 교수를 위원장으로 해양수도, 혁신경제도시, 균형성장도시, 시민행복도시 등 4개 분과에 각 분야 전문가, 시민단체 등 30명이 참여한다.평가단은 민선 9기 도시 비전을 실현하기 위한 공약 실천 계획을 객관적인 시각에서 검토하고, 정책의 완성도와 실행력을 높이는 역할을 맡는다.공약 취지와 정책 방향이 도시 비전에 부합하는지를 비롯해 시민 체감도, 사업 필요성과 타당성, 재원 및 추진체계, 임기 내 실현 가능성, 구체적인 일정과 성과지표 등을 종합적으로 살펴 실천 계획을 보완한다.또 공약 간 연계·중복 여부와 우선순위를 점검하고, 부서 간 협업이 필요한 사업은 실행체계를 구체화해 보고서에 머무는 공약이 아니라 현장에서 실제 작동하는 정책이 되도록 다듬어 나갈 예정이다.전재수 시장은 “민선 9기 공약이 부산을 해양수도로 만들어가는 청사진으로 제시되고 그 성과를 통해 시민 삶이 실제로 나아지는 정책으로 이어질 수 있도록 꼼꼼한 자문과 검토를 부탁한다”라고 밝혔다.