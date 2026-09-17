강준모 서울벤처대학원대 총장, 인도네시아 상가부아나 YPKP대 명예총장 추대

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강준모 서울벤처대학원대 총장, 인도네시아 상가부아나 YPKP대 명예총장 추대

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-17 17:32
수정 2026-09-17 17:32
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세줄 요약
  • 강준모 총장, 인도네시아 명예총장 추대
  • 양교 교육·연구 협력 및 교류 확대 합의
  • 공동연구·학술교류 잇는 가교 역할 부여
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강준모 서울벤처대학원대학교 총장(왼쪽)이 상가부아나 YPKP대 명예총장 추대 후 기념패를 들고 있다. 호서대 제공
강준모 서울벤처대학원대학교 총장(왼쪽)이 상가부아나 YPKP대 명예총장 추대 후 기념패를 들고 있다. 호서대 제공


호서대학교는 강준모 서울벤처대학원대학교 총장이 인도네시아 반둥의 상가부아나 YPKP 대학교(Universitas Sangga Buana YPKP) 명예총장으로 추대됐다고 17일 밝혔다.

이번 추대는 양 대학 간 교육·연구 협력과 국제교류 확대를 위한 취지로 이뤄졌다. 강 총장은 앞으로 공동연구와 학술교류, 글로벌 교육 등 다양한 협력사업에서 양 대학을 잇는 역할을 맡게 된다.

서울벤처대학원대학교와 상가부아나 YPKP 대학교는 업무협약을 맺고 교육·연구 분야 협력과 공동 프로그램 운영, 인적 교류 활성화 등에도 뜻을 모았다.

강 총장은 대성고와 성균관대를 졸업하고 미국 뉴욕주립대에서 도시지역계획 석사, 웨스턴미시간대 쿨리 로스쿨에서 법학전문박사(J.D.), 성균관대에서 법학박사(S.J.D.) 학위를 받았다.

호서대 글로벌부총장을 거쳐 2025년 12월 서울벤처대학원대학교 제11대 총장에 취임했으며, 현재 주한 루마니아 명예영사를 맡고 있다.
아산 이종익 기자
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