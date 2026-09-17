보은군 교정시설 유치 나선다...오는 22일 주민설명회 개최

세줄 요약 충북 보은군이 법무부 교정시설 공모사업 유치를 추진한다. 오는 22일 보은문화원에서 주민설명회를 열어 사업 개요와 선정 절차, 지역경제 파급효과를 설명하고 의견을 들을 예정이다. 이후 마을 신청을 받아 후보지를 검토해 11월 4일까지 제안서를 제출한다. 보은군, 교정시설 공모사업 유치 추진

22일 주민설명회 열고 의견 수렴 예정

마을 신청 뒤 후보지 선정, 제안서 제출

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충북 보은군이 교정시설 유치에 나선다.인구 유입 효과 등을 기대할 수 있어서다.충북 보은군은 오는 22일 오전 10시 30분 보은문화원에서 법무부 교정시설 공모사업을 위한 주민설명회를 개최한다.군은 교정시설 공모사업의 주요 내용과 절차를 안내하며 주민들의 다양한 의견을 청취하기 위해 설명회를 마련했다.이날 군은 △교정시설 조성 공모사업 개요 △공모 신청 및 선정 절차 △지역경제 파급효과 △향후 추진계획 등을 설명할 예정이다.군은 설명회 이후 공모사업 참여를 희망하는 마을을 대상으로 오는 30일까지 신청서를 접수한다.이후 신청 부지의 적정성, 진입도로 등 기반시설, 주변 환경 등을 검토해 최종 후보지를 선정한 뒤 오는 11월 4일까지 법무부에 제안서를 제출할 예정이다.군 관계자는 “교정시설 조성은 지역사회에 미치는 영향이 커 주민들의 충분한 이해와 공감대 형성이 중요하다”며 “지역 발전과 지역주민 편익이라는 관점에서 신중하게 추진하겠다”고 말했다.충북에선 제천시도 교정시설 유치에 나섰다.