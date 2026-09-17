직항 없는 베트남·말레이시아 관광객 제주로… “한국관광 필수코스”

베트남 관광객 52.3%·말레이시아 54.2% 증가

인천·김포·부산 등 국내 공항 경유 유치 마케팅 성과

이미지 확대 제주도는 한국관광공사 하노이지사, 베트남 최대 여행사와 협력해 지난 15일부터 17일까지 베트남 핵심 기업 관계자 12명을 대상으로 ‘신산업·환경·사회·지배구조(ESG) 답사 여행’을 진행했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 한국관광공사 하노이지사, 베트남 최대 여행사와 협력해 지난 15일부터 17일까지 베트남 핵심 기업 관계자 12명을 대상으로 ‘신산업·환경·사회·지배구조(ESG) 답사 여행’을 진행했다. 제주도 제공

이미지 확대 에어아시아 무브((AirAsia MOVE) 제주 프로모션. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 에어아시아 무브((AirAsia MOVE) 제주 프로모션. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 직항 노선이 없는 베트남과 말레이시아 관광객을 국내선 연계 상품과 현지 OTA 프로모션으로 유치했다. 올해 8월 말 기준 두 나라 방문객은 각각 52.3%, 54.2% 늘었고, 바우처와 캠페인도 조기 소진되며 성과를 냈다. 직항 없는 동남아 관광객 제주 유치 확대

국내선 연계·OTA 프로모션 조기 소진

베트남·말레이시아 방문객 증가세 확인

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제주도가 직항 노선이 없는 동남아 주요 지역을 대상으로 한국의 다른 공항을 거쳐 제주를 방문하도록 유도하는 관광객 유치에 나섰다.현지 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 국내선 항공권을 연계한 프로모션 등이 호응을 얻으면서 베트남과 말레이시아 관광객 증가세도 나타나고 있다.17일 제주도에 따르면 올해 8월 말 기준 잠정 제주 방문 베트남 관광객은 5717명으로 지난해 같은 기간보다 52.3% 증가했다. 말레이시아 관광객도 1만 3476명으로 54.2% 늘었다.두 나라에서 제주로 오는 직항 노선이 없는 상황에서 인천·김포·부산 등 국내 공항을 경유해 제주로 이동하도록 유도한 마케팅이 성과를 내고 있다는 게 제주도의 설명이다.제주 해외관광홍보사무소는 하노이와 쿠알라룸푸르에서 한국관광공사(KTO) 현지 지사와 협력해 개별여행객과 기업 포상관광 단체를 겨냥한 맞춤형 프로모션을 진행하고 있다.특히 현지 주요 온라인 여행 플랫폼과 손잡은 국내선 항공권 프로모션이 눈에 띈다. 지난 7월 베트남 트래블로카(Traveloka)에 선보인 제주 국내선 항공권 바우처 100개는 현지 MZ세대의 호응 속에 조기 소진됐다. 제주도는 추가 지원을 준비하고 있다.말레이시아에서는 이용자 6300만명을 보유한 에어아시아 무브(AirAsia MOVE)와 ‘한국 국내선 타고 여행가자(Fly Domestic Across Korea)’ 캠페인을 진행했다. 캠페인 시작 2주 만에 제주 프로모션 코드 500개 가운데 485개가 사용돼 사용률 97%를 기록했다.개별 관광객뿐 아니라 기업 포상관광 수요를 겨냥한 마케팅도 확대하고 있다.도는 한국관광공사 하노이 지사와 베트남 최대 여행사 비엣트래블(Vietravel)과 함께 지난 15일부터 17일까지 베트남 주요 기업 관계자 12명을 초청해 ‘신산업·환경·사회·지배구조(ESG) 답사 여행’을 진행했다.베트남 최대 소비재 기업인 마산그룹 등 대규모 포상관광 수요가 있는 10개 기업이 참여했다. 참가자들은 돌문화공원과 루나폴, 해녀마을 등을 둘러보며 제주의 문화·자연 자원을 체험했다.이들 기업은 2027년까지 모두 4000명 규모의 방한·제주 연계 관광상품을 개발할 계획이다.도는 한국관광공사 해외지사와 함께 틱톡 광고와 인플루언서 연계 콘텐츠, 현지 관광박람회 등으로 홍보 채널도 넓히고 있다. 직항 노선이 없다는 제약을 국내선 연계 상품과 현지 플랫폼을 활용한 마케팅으로 보완해 ‘한국을 방문하면 제주도 함께 찾는’ 관광 흐름을 만들겠다는 구상이다.황경선 도 관광교류국장은 “직항 노선이 없는데도 동남아 관광객이 증가하는 것은 한국관광공사 해외지사와 현지 유력 플랫폼과의 협업이 힘을 발휘한 결과”라며 “동남아의 제주 방문 열기가 이어지도록 현지 맞춤형 마케팅을 계속하겠다”고 말했다.