부산전시컨벤션센터 BEXCO, 국무총리 표창·산자부 장관상 등 ‘정부 포상 2관왕’

세줄 요약 벡스코가 산업통상자원부 장관 표창과 행정안전부 국무총리 표창을 잇달아 받았다. 지역경제 활성화, 일자리 창출, ESG 경영, 글로벌 전시 유치와 중소기업 동반성장 성과를 인정받았고, 스마트 MICE 전환과 부산의 글로벌 허브 도약도 강조했다. 장관 표창·국무총리 표창 연속 수상

지역경제·일자리·ESG 성과 인정

스마트 MICE 전환·글로벌 확장 추진

이미지 확대 BEXCO, 지방공공기관 발전 유공 ‘국무총리 표창’ 수상 닫기 이미지 확대 보기 BEXCO, 지방공공기관 발전 유공 ‘국무총리 표창’ 수상

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벡스코는 지난 16일 산업통상자원부 주관 ‘전시산업 발전 유공’ 장관 표창 수상에 이어 17일 행정안전부 주관 ‘지방공공기관 발전 유공’ 국무총리 표창을 받았다고 17일 밝혔다.벡스코 측은 “이번 수상은 벡스코가 지역 경제 활성화를 지원하는 핵심 인프라이자 전시산업을 이끄는 글로벌 비즈니스 플랫폼으로서의 역량을 인정받은 결과”라고 전했다.특히 행정안전부 주관 ‘지방공공기관 발전 유공’ 평가에서 그동안 MICE 플랫폼을 기반으로 지역 전략산업을 육성하고 지역경제 활성화와 일자리 창출, ESG 지속가능경영을 선도한 점이 높은 평가를 받았다.벡스코는 부산시 출자·출연기관 중 유일하게 10년 연속 경영평가 ‘가’ 등급(5년 연속 1위)을 달성했었다.산업통상자원부 주관 ‘전시산업 발전 유공’에서는 글로벌 전시 유치와 중소기업 동반성장에 기여한 성과를 인정받았다.이준승 벡스코 대표이사는 “이번 정부 포상은 벡스코가 지역 경제 활성화와 기업의 글로벌 도약을 돕는 ‘핵심 비즈니스 플랫폼’으로 자리매김했음을 보여준다”라며 “AI 및 디지털 기반 스마트 MICE 전환을 가속화하고, 글로벌 네트워크를 확장해 부산이 세계적인 허브 도시로 도약하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.