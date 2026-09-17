경북 상주에 국민안전체험관 건립…“2029년 개관 목표”

세줄 요약 경북도는 상주시 사벌국면 일원에 2029년 개관을 목표로 국민안전체험관을 조성한다. 658억원을 투입해 지상 3층, 지하 1층 규모로 짓고 6개 체험존과 19개 체험실, 32개 실감형 안전 프로그램을 운영할 계획이다. 상주 사벌국면에 국민안전체험관 건립 추진

2029년 개관 목표, 658억원 투입 계획

체험존 6개·체험실 19개·프로그램 32개 구성

이미지 확대 경북 상주시 사벌국면 일원에 조성되는 국민안전체험관 조감도. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 상주시 사벌국면 일원에 조성되는 국민안전체험관 조감도. 경북도 제공

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경북 상주시 사벌국면 일원에 국민안전체험관이 들어선다.경북도는 2029년 완공을 목표로 ‘경상북도 국민안전체험관’ 전시체험시설에 대한 설계에 착수한다고 17일 밝혔다.체험관은 사업비 658억원을 들여 10만 6189㎡ 부지에 지상 3층, 지하 1층 규모로 조성한다. 6개 체험존과 19개 체험실을 마련하고, 실감형 안전 체험 프로그램 32개를 운영할 예정이다.사업은 2023년 11월 행정안전부 공모에 선정된 뒤 타당성 조사와 기본계획 수립 용역을 진행하며 추진됐다. 지난해 7월 행정안전부 지방재정 중앙투자심사를 통과했고, 이달에는 전시체험시설 제작·설치 계약을 체결해 사업 추진 속도를 높이고 있다.도는 올해 부지 보상과 설계를 마무리한 뒤 내년에 건축물 착공과 전시체험시설 설치에 들어갈 계획이다. 2029년에 국민안전체험관을 개관해 도민의 재난 대처 능력을 높이고 안전 문화를 확산하는 거점으로 운영할 방침이다.김상철 도 안전행정실장은 “경북 국민안전체험관은 도민의 재난 대처 능력을 높이고 안전교육의 중심 역할을 할 것”이라며 “2029년 개관에 차질이 없도록 설계부터 시공, 체험 콘텐츠 구축까지 철저히 추진하겠다”고 말했다.