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“천안 12개 대학이 함께”…유니브시티 페스티벌 18일 개막

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-17 11:09
수정 2026-09-17 11:09
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세줄 요약
  • 천안시, 12개 대학 참여 축제 개막
  • 청년의 날 연계, 세대 통합 행사 구성
  • 공연·체험·교류 프로그램 다채롭게 마련
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‘2026 천안 유니브시티 페스티벌’ 포스터. 천안시 제공
‘2026 천안 유니브시티 페스티벌’ 포스터. 천안시 제공


충남 천안시는 지역 내 12개 대학과 시민 등이 함께하는 ‘2026 천안 유니브시티 페스티벌’을 18일 천안종합운동장 오륜문 광장 일원에서 개최한다고 17일 밝혔다.

축제는 대학과 지역이 함께 성장하는 ‘대학도시 천안’의 역량을 알리고 대학생과 청년, 시민의 화합을 도모하기 위해 마련됐다.

올해는 ‘제7회 청년의 날 기념행사’와 연계해 대학생뿐만 아니라 사회 초년생 등 청년 세대 전반이 함께 즐길 수 있는 축제로 꾸며진다.

축제는 대학생 400여명이 참여하는 교류·화합 한마당을 시작으로 명랑운동회 우수 대학 시상, 지역 청년 예술인 공연 등이 마련된다.

오후 7시 개막식에서는 장기수 천안시장과 12개 대학 총장이 무대에 올라 점등 퍼포먼스를 선보인다. 다이나믹듀오, 최유리, 신스, 하입프린세스 등 초청 가수들의 축하공연과 레이저쇼가 진행된다.

부대행사로는 대학별 학과 홍보와 청년정책 선호도 투표, 인공지능(AI) 체험 등을 다룬 총 49개 부스가 마련된다.

장기수 천안시장은 “유니브시티 페스티벌은 천안의 12개 대학과 청년, 시민이 함께 어울리는 대표 지역 상생 축제”라며 “모든 시민이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 안전 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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