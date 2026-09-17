만취해 운전대 잡고 편의점 ‘쿵’… 40대 여성 운전자 입건

광주 북구 운암동서 폭스바겐 승용차 편의점 돌진 사고

출입문 유리·기물 파손… 손님 없어 인명 피해는 피해

이미지 확대 16일 밤 11시쯤 전남광주 북구 운암동의 한 도로 편의점에 음주 운전 승용차가 돌진하는 사고가 났다. (연합뉴스) 닫기 이미지 확대 보기 16일 밤 11시쯤 전남광주 북구 운암동의 한 도로 편의점에 음주 운전 승용차가 돌진하는 사고가 났다. (연합뉴스)

세줄 요약 대리운전으로 집 근처까지 온 뒤 직접 운전한 40대 여성이 광주 북구 운암동 편의점으로 돌진해 입건됐다. 사고로 출입문 유리와 내부 기물이 파손됐지만, 당시 매장 안에 손님이 없어 인명 피해는 없었다. 대리운전 뒤 직접 운전, 편의점 돌진 사고

면허 취소 수준 만취 상태, 경찰 입건

출입문·내부 기물 파손, 인명 피해 없음

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대리운전을 이용해 집 근처까지 이동한 뒤 직접 운전대를 잡은 40대 음주 운전자가 영업 중인 편의점으로 돌진하는 사고를 냈다.전남광주 북부경찰서는 음주운전을 하다 편의점을 들이받은 혐의(도로교통법 위반)로 A(40대) 씨를 불구속 입건했다고 17일 밝혔다.A 씨는 전날 오후 11시쯤 광주 북구 운암동의 한 도로에서 술에 취한 상태로 자신의 폭스바겐 승용차를 몰다 도로변 편의점 내부로 돌진한 혐의를 받고 있다.이 사고로 편의점 출입문 유리창과 내부 기물이 부서졌으나, 사고 당시 다행히 매장 안에 손님이 없어 인명 피해로 이어지지는 않았다.신고를 받고 현장에 출동한 경찰이 A 씨의 혈중알코올농도를 측정한 결과, 면허 취소 기준(0.08% 이상)에 해당하는 만취 상태였던 것으로 확인됐다.A 씨는 경찰 조사에서 “대리운전을 이용해 집 근처까지 온 뒤, 주차하는 과정에서 사고를 냈다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 차량 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.