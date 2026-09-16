[포토] 파란 가을 하늘 아래 펼쳐진 보랏빛 꽃물결

세줄 요약 16일은 고기압 가장자리에 들어 전국이 대체로 맑았다. 아침 기온은 중부 10도 안팎, 남부 15도 안팎까지 내려가고 낮에는 24∼30도까지 올라 일교차가 10∼15도로 컸다. 수도권·충남·전남은 오후 오존 농도가 나쁨 수준이 예상됐다. 전국 대체로 맑고 아침 기온 크게 하강

낮 최고 24∼30도, 일교차 10∼15도 확대

수도권·충남·전남 오존 농도 나쁨 예상

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16일 청명한 가운데 일교차가 10∼15도로 크겠다.현재 우리나라는 동해북부해상에 자리한 고기압 가장자리에 놓인 상태로, 이 고기압 가장자리를 타고 부는 동풍에 북쪽 찬 공기가 실려 들어오면서 이날 아침 중부지방은 10도 안팎, 남부지방은 15도 안팎까지 기온이 떨어졌다.이날 낮 기온은 24∼30도까지 오르겠다.하늘이 맑아 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 꽤 오르면서 동해안을 제외한 대부분 지역에서 낮과 밤 기온 차가 10∼15도로 크겠다.햇볕이 강해 수도권과 충남, 전남은 오후 한때 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다.대기오염물질이 햇빛을 맞아 광화학 반응하면 오존이 생성되기 때문이다.이날 밤부터 남해동부안쪽먼바다와 남해서부동쪽먼바다, 제주남동쪽안쪽먼바다에 바람이 시속 30∼55㎞(9∼15㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠다. 17일 새벽에는 나머지 제주해상과 동해남부남쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다 풍랑도 거칠어질 전망이다.