“713억짜리 맞아?” 트럭 뱃놀이에 “라면 맞 최고” 보고서까지…여수세계섬박람회 논란 [포착]

세줄 요약 여수세계섬박람회가 713억 사업비를 들였지만 트럭을 배처럼 꾸민 공연과 텐트형 전시관이 논란이 됐다. 개막 뒤에는 콘텐츠 보완 명목의 7억 추경까지 올라와 준비 부실 지적이 이어졌다. 관람객도 목표에 크게 못 미치고 있다. 713억 투입 박람회, 트럭 뱃놀이 논란 확산

텐트형 전시관·7억 추경, 준비 부실 지적

관람객 저조·해외출장 보고서 허술함 논란

16일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 전날 박람회장에서 촬영된 이 영상이 빠르게 퍼졌다. 전남 무형유산 제1호인 ‘거문도뱃노래’를 재현한 공연이다. 픽업트럭을 배처럼 꾸민 모습이 공개되자 “700억원을 어디에 쓴 것이냐” “트럭이라도 안 보이게 만들 수 없었나” “세금이 녹고 있다”는 반응이 쏟아졌다. 2026.9.16 유튜브 화면 닫기 이미지 확대 보기 16일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 전날 박람회장에서 촬영된 이 영상이 빠르게 퍼졌다. 전남 무형유산 제1호인 ‘거문도뱃노래’를 재현한 공연이다. 픽업트럭을 배처럼 꾸민 모습이 공개되자 “700억원을 어디에 쓴 것이냐” “트럭이라도 안 보이게 만들 수 없었나” “세금이 녹고 있다”는 반응이 쏟아졌다. 2026.9.16 유튜브 화면

이미지 확대 16일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 전날 박람회장에서 촬영된 이 영상이 빠르게 퍼졌다. 전남 무형유산 제1호인 ‘거문도뱃노래’를 재현한 공연이다. 픽업트럭을 배처럼 꾸민 모습이 공개되자 “700억원을 어디에 쓴 것이냐” “트럭이라도 안 보이게 만들 수 없었나” “세금이 녹고 있다”는 반응이 쏟아졌다. 2026.9.16 유튜브 화면 닫기 이미지 확대 보기 16일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 전날 박람회장에서 촬영된 이 영상이 빠르게 퍼졌다. 전남 무형유산 제1호인 ‘거문도뱃노래’를 재현한 공연이다. 픽업트럭을 배처럼 꾸민 모습이 공개되자 “700억원을 어디에 쓴 것이냐” “트럭이라도 안 보이게 만들 수 없었나” “세금이 녹고 있다”는 반응이 쏟아졌다. 2026.9.16 유튜브 화면

이미지 확대 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부 닫기 이미지 확대 보기 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부

이미지 확대 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부 닫기 이미지 확대 보기 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부

이미지 확대 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부 닫기 이미지 확대 보기 2026 여수 세계섬박람회 준비 부실에 대한 비난이 커지면서 여수시 공직자들의 잦은 ‘섬박람회 국외 출장’까지 여론의 도마 위에 올랐다. 16일 여수시 등에 따르면 섬박람회가 예산 낭비 사례로 부각하면서 여수시 공무원의 국외 출장 실태가 소셜미디어(SNS) 등에서 회자하고 있다. ‘최근 몇 년 동안에만 107건의 국외 출장이 있었고 그 내용도 부실했다’는 비난과 함께 출장 결과 보고서가 퍼지고 있다. 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “라면 맛이 최고였다”, “산림욕은 최고” 등의 감상이 담기기도 해 ‘초등학생 수준’이라는 비난 댓글이 이어지고 있다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많다. 여수시는 일부 출장보고서의 이른바 ‘복사해 붙여넣기’식 베끼기나 허술함은 인정하면서도 섬박람회와 연관성은 다소 과장됐다고 해명했다. 2026.9.16 여수시 공무원 국외 출장 보고서 일부

이미지 확대 개막식 열린 2026 여수세계섬박람회 주 행사장 2026 여수세계섬박람회 개막식이 열린 5일 오전 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구 주 행사장에서 관람객들이 이동하고 있다. 섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 11월 4일까지 진모지구와 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 열린다. 2026.9.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개막식 열린 2026 여수세계섬박람회 주 행사장 2026 여수세계섬박람회 개막식이 열린 5일 오전 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구 주 행사장에서 관람객들이 이동하고 있다. 섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 11월 4일까지 진모지구와 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 열린다. 2026.9.5 연합뉴스

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흰색 픽업트럭 양옆에 천을 두르고 ‘거문도 뱃노래’라고 적힌 현수막을 붙였다. 짐칸에 올라탄 흰옷 차림 공연자들은 허공에 노를 저었고, 옆에서는 풍물패가 꽹과리와 장구를 치며 뒤따랐다. 700억원이 넘는 사업비가 투입된 2026 여수세계섬박람회에서 선보인 공연이다.16일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 전날 박람회장에서 촬영된 이 영상이 빠르게 퍼졌다. 전남 무형유산 제1호인 ‘거문도뱃노래’를 재현한 공연이다. 픽업트럭을 배처럼 꾸민 모습이 공개되자 “700억원을 어디에 쓴 것이냐” “트럭이라도 안 보이게 만들 수 없었나” “세금이 녹고 있다”는 반응이 쏟아졌다.박람회 직접사업비는 713억원이다. 국비 64억원, 도비 153억원, 시비 376억원, 입장권 판매 등 사업수익 120억원으로 구성됐다. 국·도·시비만 593억원이다.여기에 박람회 개막 뒤 콘텐츠 보완 명목의 7억원 추경까지 올라왔다. 전남광주통합특별시의회 농수산위원회는 지난 15일 제1회 추가경정예산안을 심사하면서 여수세계섬박람회 콘텐츠 행사비 7억원의 편성 경위를 따져 물었다.류기준 농수산위원장은 “행사가 이미 개최된 상태에서 콘텐츠 행사비 7억원을 추경으로 요구한 것은 준비 부실을 드러낸 것 아니냐”고 했다. 통합시 측은 “관람객 유치를 위해 기존 콘텐츠의 부족한 부분을 보완하기 위한 예산”이라고 했다.당초 713억원의 사업비에도 콘텐츠와 공연 관련 예산 155억원이 잡혀 있었다. 전시 콘텐츠 개발·운영 90억원, 행사 프로그램 개발·운영 65억원이다. 홍보·마케팅 50억원과 관람객·학술회의 유치 마케팅 52억원을 합치면 마케팅 관련 예산도 102억원이다.박람회는 대형 시설을 짓기보다 전시와 체험 콘텐츠에 힘을 싣는 방식으로 기획됐다. 주제섬과 함께 들어선 주요 전시시설도 특수 강화텐트(TFS) 형태로 조성됐다. 텐트형 전시시설에는 17억원이 투입됐다.조직위는 준비 단계부터 2012여수엑스포와 달리 영구시설을 최소화하고 임시시설을 활용하겠다고 밝혔다. 지난 5월에는 “규모보다 콘텐츠의 깊이, 단순 관람보다 체험과 체류”를 이번 박람회의 차별점으로 내세웠다.개막 뒤에는 이 같은 운영 구상 자체가 도마에 올랐다. 온라인에서는 텐트형 전시관을 두고 ‘텐트촌’ ‘비닐하우스 같다’는 반응이 나왔고, 볼거리가 부족하다는 지적도 이어졌다. 통합시가 개막 열흘 만에 ‘기존 콘텐츠의 부족한 부분’을 보완하겠다며 7억원을 추경안에 올린 것도 이런 상황에서다.박람회와 연계해 추진된 사업까지 범위를 넓히면 관련 예산은 더 커진다. 전남도는 지난 8월 당시 703억원이던 직접사업비에 도로·관광 기반시설과 기존 행사 등을 포함한 77개 연계사업 1136억원을 더해 관련 사업 규모를 1839억원으로 집계했다. 직접사업비는 이후 713억원으로 늘었다.준비 과정에서는 여수시 공무원들의 해외출장도 논란이 됐다. 국외출장연수정보시스템에서 ‘섬박람회’를 검색하면 출장보고서 107건이 나오면서 SNS에서는 박람회 준비를 명목으로 100차례 넘게 해외출장을 다녀왔다는 비판이 나왔다. 코끼리 트레킹, 낚시 체험 등 섬박람회와 무관한 관광·외유성 일정, 잦은 출장에도 실제 섬박람회 준비는 미흡했던 점 등을 꼬집은 의견도 많았다.여수시는 이 가운데 섬박람회 벤치마킹 등을 직접 목적으로 한 출장은 2023년부터 3년간 21건이었다고 설명했다. 나머지는 국제업무 담당자와 우수 직원, 시책연구모임 등의 통상적인 출장에서 섬박람회 관련 사례를 함께 살펴본 경우라고 했다.다만 일부 출장보고서가 허술하거나 ‘복사해 붙여넣기’식으로 작성된 점은 인정했다.실제로 문제가 된 공무원들의 보고서에는 맞춤법도 틀린 채 “웅프라우 정상에서 먹은 라면 맞은 역시 최고였다”라고 적은 부분과 “레드우드 수목원에서의 산림욕은 최고 최고 ~~” 등 ‘초등학생 수준’의 감상문이 담겨 있었다.개막 초반 관람객은 목표에 필요한 수준을 크게 밑돌고 있다. 지난 5일부터 13일까지 누적 관람객은 10만 8명으로 하루 평균 1만 1112명이다. 목표 관람객 300만명을 61일 동안 채우려면 하루 평균 약 4만 9180명이 찾아야 한다.관람객 유치 과정에서도 잡음이 나왔다. 전남광주통합특별시가 최근 소속 공무원들에게 업무 연관성과 관계없이 박람회 방문을 출장으로 인정하고 여비를 지급할 수 있도록 한 공문을 보낸 사실이 알려졌다. 통합시는 기존 국제행사에도 적용해온 방식이며 강제 동원은 아니라고 설명했다.조직위는 개막 뒤 공연과 체험 프로그램을 추가하고 있다. 지난 15일에는 “공연을 늘리고 콘텐츠를 채우고 있다”며 개막 이후 보완한 내용을 공개했다.