금강수목원 ‘주민 품’으로…세종시·충남도 ‘협치’로 재개장 가시화

세줄 요약 세종시와 충남도가 금강수목원 재개장과 공동 운영에 합의했다. 지난해 충남 이전 문제로 문을 닫은 뒤 1년여 만에 다시 열리며, 21일 야외 공간을 먼저 임시 개방하고 내년 1월 완전 개방을 추진했다. 세종시·충남도, 금강수목원 재개장 협약 체결

운영비 공동 부담, 시설 정비는 충남도 담당

21일 야외 우선 개방, 내년 1월 완전 개방 전망

이미지 확대 세종시 충남산림자원연구소 내 금강수목원. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 세종시 충남산림자원연구소 내 금강수목원. 세종 연합뉴스

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충남으로의 이전을 위해 지난해 폐쇄됐던 세종시 금남면의 금강수목원이 1년여 만에 재개장한다.세종시와 충남도는 16일 ‘금강수목원 등 재개장 및 공동 운영을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 양 기관이 수목원 등을 재개장하고 내년에 완전 개방 및 공동 운영한다는 내용이다.충남산림자원연구소에는 금강수목원·산림박물관·휴양림 등이 조성돼 있다. 그러나 세종시 출범으로 부지 269만㎡의 소유권은 충남도가, 개발 인허가권은 세종시로 나뉘어 혼란이 빚어졌다. 여기에 충남도가 금강수목원 등이 포함된 충남산림자원연구소를 청양으로 이전한다는 계획에 따라 부지 매각을 추진하면서 지난해 6월부터 수목원 운영이 중단됐다.양 기관은 협약에 따라 운영비는 공동 분담하고, 기반 시설 정비와 시설 개선 등은 시설 관리 주체인 충남도가 맡는다. 공동 운영으로 발생하는 운영 수입의 10%는 세종시에 배분된다.오는 21일 황토 메타길과 산책로 등 금강수목원의 야외 공간을 우선 임시 개방한다. 숙박시설, 열대온실, 산림박물관 등은 종합 점검과 리모델링이 필요해 수목원 등의 완전 개방은 내년 1월쯤 가능할 전망이다.양 기관은 금강수목원·금강자연휴양림이 공공 자산으로 활용될 수 있도록 정부에 국유화를 건의하기로 했다.