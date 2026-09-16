부산교통공사 사장 후보에 김태호 전 서울교통공사 사장…다음달 6일 인사청문

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김태호 부산교통공사 사장 후보. 부산교통공사 제공
부산 도시철도를 운영하는 부산교통공사 사장 후보에 김태호 전 서울교통공사 사장이 선정됐다.
부산교통공사는 최근 임원추천위원회가 사장 후보 2명을 부산시에 추천한 결과 김 전 사장이 최종 후보로 선정됐다고 16일 밝혔다.
공사 임추위는 지난 7월 30일부터 8월 14일까지 사장 공모에서 지원자 2명을 대상으로 면접을 진행했으나, 추천 대상자가 없다고 판단해 재공모 절차를 밟았다. 두 번째 공모에서는 4명이 서류에 합격해 면접을 진행했으며 임추위는 이 중 2명을 부산시에 사장 후보로 추천했다.
이광희 서울시의원, 교육청 추경 2억 2500만원 확보… “아이들 교육환경 개선에 쓰인다”
서울시의회 교통위원회 이광희 의원(더불어민주당·양천3)이 2026년도 서울시교육청 제2차 추가경정예산에서 지역구 학교 교육환경 개선 예산 2억 2500만원을 확보했다고 밝혔다. 이번에 확보한 학교별 예산은 ▲신원초등학교 운동장 스탠드 개선 2200만원 ▲신원중학교 신나는 AI교실 조성 1억원 ▲신월중학교 학생 체력증진시설 개선 5500만원 ▲양천중학교 배수시설 개선 4800만원 등 총 4개 사업이다. 특히 이번 추경에는 학생들이 직접 이용하는 교육·체육시설 개선뿐 아니라 안전하고 쾌적한 학교환경 조성을 위한 시설개선 사업이 함께 반영됐다. 신원초등학교에는 운동장 스탠드 개선을 위한 2200만원이 투입되며, 신원중학교에는 미래교육 환경 조성을 위한 ‘신나는 AI교실’ 사업비 1억원이 반영됐다. 또한 신월중학교에는 학생들의 건강한 학교생활을 위한 체력증진시설 개선비 5500만원, 양천중학교에는 원활한 배수와 안전한 학교환경을 위한 배수시설 개선비 4800만원이 각각 반영됐다. 이 의원은 “학교시설은 우리 아이들이 하루 중 많은 시간을 보내는 생활공간인 만큼 불편하거나 위험한 부분은 제때 개선돼야 한다”라며 “이번 추경을 통해 학교 현장에서 지속적으로 필요성
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김 전 사장은 1960년생으로 서울도시철도공사 사장, 서울메트로 사장, 서울교통공사 사장 등을 지냈다. 김 전 사장에 대한 부산시의회의 인사청문회는 오는 10월 6일 예정됐다. 시의회가 결과보고서를 시에 전달하면 시장이 임명 여부를 판단한다. 부산교통공사 사장의 임기는 3년이다.
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