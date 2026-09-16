청와대 민정비서관 부친, 새만금개발공사 이사 자진 사퇴

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청와대 민정비서관 부친, 새만금개발공사 이사 자진 사퇴

임송학 기자
임송학 기자
입력 2026-09-16 14:43
수정 2026-09-16 14:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

전 전북도 국장, 임명 3주만에 자진 사퇴

이미지 확대
새만금개발공사
새만금개발공사


청와대 민정수석실 민정비서관의 부친 A(73)씨가 16일 새만금개발공사 이사직에서 자진 사퇴했다.

A씨는 “이번 인사가 정쟁화하고 논란이 되는 것을 원하지 않아 새만금개발공사 비상임이사직에 사의를 표한다”고 밝혔다. 임명 3주만이다.

앞서 A씨는 지난달 28일 공사 비상임이사로 임명됐다. 이후 A씨가 현직 민정비서관의 부친으로 확인되면서 인사 공정성 논란이 제기됐다.

A씨는 지난 2006년 4월부터 2007년 7월까지 전북도 새만금 사업 담당 국장을 역임했으나 퇴직한 지 10여년이 지났고 담당 국장으로 1년 남짓 복무해 직무 적합성이 낮다는 비판을 받았다.

그는 임원추천위원회 최종 평가에서도 최하위권에 속한 것으로 확인되면서 논란이 확산했다.

A씨의 사의 표명으로 논란이 일단락됐지만, 임용 과정에 대한 검증 등은 여진이 계속되고 있다.

유재임 군산참여자치연대 사무국장은 “임용 과정에 어떤 문제가 있었는지 감사 등을 통해 밝혀져야 한다”면서 “이번 사례를 계기로 공공기관의 임원 임용이 투명하게 이뤄지고 검증 시스템이 갖춰질 수 있도록 대책이 마련돼야 한다”고 강조했다.
전주 임송학 기자
세줄 요약
  • 부친 이사직 자진 사퇴, 논란 일단락
  • 현직 민정비서관 부친 사실로 공정성 논란
  • 최종 평가 최하위권, 검증 요구 확산
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 새만금개발공사 이사직에서 사퇴한 주된 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로