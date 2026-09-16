태국 리조트에 콜센터 차려 6억 ‘노쇼 사기’…조폭까지 가담

공공기관 직원 사칭해 영세업체 22곳 속여

도박사이트서 개인정보 빼내 대포통장 확보

10명 검거·8명 구속…도주한 총책 추적

이미지 확대 태국 파타야의 한 리조트에서 검거된 노쇼 사기 일당들. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 태국 파타야의 한 리조트에서 검거된 노쇼 사기 일당들. 서울경찰청 제공

이미지 확대 태국 파타야의 한 리조트에서 검거된 노쇼 사기 일당의 관리팀장(오른쪽 두번째). 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 태국 파타야의 한 리조트에서 검거된 노쇼 사기 일당의 관리팀장(오른쪽 두번째). 서울경찰청 제공

세줄 요약 태국 파타야 리조트에 콜센터를 차린 일당이 사설 도박 이용자 개인정보로 대포통장을 확보한 뒤, 공공기관 직원을 사칭해 국내 설비업체 22곳에서 약 6억원을 뜯어냈다. 경찰은 조직원 10명을 검거해 8명을 구속 송치했고, 총책을 추적 중이다. 태국 리조트 콜센터 차려 노쇼 사기 전개

공공기관 사칭해 설비업체 22곳에 6억원 편취

대포통장 확보·조폭 가담한 조직적 범행

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태국 파타야의 한 리조트에 콜센터를 차린 뒤 국내 영세 업체를 상대로 공공기관 직원을 사칭해 6억원가량을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 사설 도박 사이트 이용자의 개인정보로 범행에 쓸 대포통장까지 직접 확보한 것으로 조사됐다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄단체가입·활동 등 혐의로 조직원 10명을 검거하고 이 가운데 8명을 구속 송치했다고 16일 밝혔다.이들은 지난 2월 24일부터 4월 8일까지 국내 설비 납품업자 22명으로부터 약 6억원을 뜯어낸 혐의를 받는다. 경찰은 범죄수익 5700만원도 기소 전 추징보전했다.수법은 두 단계로 나뉘었다. 먼저 사설 도박 사이트에서 손실을 본 회원들에게 전화를 걸어 업체 영업팀장을 사칭한 뒤 “보증보험사를 통해 손실을 보상해주겠다”며 계좌 개설을 유도했다. 이어 “보상금을 산정하려면 손실 내역을 계좌로 만들어야 한다”고 속여 계좌번호와 비밀번호 등 개인정보를 빼냈다.이후 미리 확보한 업체 명단을 토대로 국내 영세 설비업자들에게 무작위로 연락해 공공기관 직원을 사칭했다. 물품을 대량 주문해 신뢰를 얻은 뒤 “소방 점검에 급히 필요하다”며 피해 업체가 취급하지 않는 질식소화포나 소화기 등을 자신들이 지정한 가짜 업체에서 대신 사달라고 요구했다. 피해 업체들은 최대 5000만원까지 가짜 업체에 송금한 것으로 나타났다.조직원들은 범행 시나리오를 사전에 익혔고, 계좌 모집 1건당 300만원과 노쇼 사기 성공액의 10% 등을 수당으로 받은 것으로 조사됐다. 이들은 지인의 소개와 온라인 광고 등을 통해서 모였는데, 조직원 중 2명은 경기도권에서 활동하는 조직폭력배 소속인 것으로 조사됐다.경찰은 대포통장 모집책 단속이 강화하자 피싱을 통해 범행 계좌까지 직접 확보하는 방식으로 수법을 진화시킨 것으로 보고 있다. 또 현장에서 도주한 총책 50대 A씨에 대해 태국 경찰과 공조해 추적을 이어가고 있다.경찰 관계자는 “최근 공공기관, 대학교 등을 사칭해 대리 구매를 가장한 ‘노쇼 사기’가 크게 늘어나고 있어 주의가 필요하다”고 당부했다.