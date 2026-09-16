한성대 ‘큐레이션 데이’ 개최… K컬처·사람책·AI 신간 등 소개

세줄 요약 한성대학교 학술정보관이 2026학년도 큐레이션 데이를 열어 K컬처, 이해인 수녀 사람책, AI 신간 잡지 등 다양한 주제의 큐레이션을 소개했다. 학생들은 관심 콘텐츠를 직접 살펴보고 기획 배경과 주제도 함께 확인했다. 학술정보관 큐레이션 데이 개최

K컬처·사람책·AI 신간 소개

학생 탐색 기회와 홍보 이벤트 진행

이미지 확대 이창원(뒷줄 오른쪽에서 아홉 번째) 한성대 총장, 박지영(뒷줄 오른쪽에서 열 번째) 한성대 학술정보관장 등이 ‘2026학년도 학술정보관 큐레이션 데이’ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 한성대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이창원(뒷줄 오른쪽에서 아홉 번째) 한성대 총장, 박지영(뒷줄 오른쪽에서 열 번째) 한성대 학술정보관장 등이 ‘2026학년도 학술정보관 큐레이션 데이’ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 한성대 제공

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한성대학교 학술정보관은 지난 15일 교내 학술정보관 3층 러닝커먼스에서 ‘2026학년도 학술정보관 큐레이션 데이’를 개최했다고 16일 밝혔다.이번 행사는 학술정보관에서 운영하는 다양한 주제의 큐레이션을 소개하고 학생들이 관심 있는 콘텐츠를 직접 탐색할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 행사에서는 ▲K컬쳐 큐레이션 ▲이해인 수녀 사람책 큐레이션 ▲신간 잡지 큐레이션 등이 소개됐다.K컬쳐 큐레이션은 외국인 유학생의 한국어 수준 및 관심 분야를 고려해 한국어 독서와 한국문화 이해를 돕는 콘텐츠로 구성했다. 이해인 수녀 사람책 큐레이션은 독서를 통한 자기 성찰과 위로, 소통을 주제로 하며, 신간 잡지 큐레이션에서는 ‘AI랑 어디까지 대화해봤어?’를 주제로 AI 관련 신간과 콘텐츠를 선보였다.이날 행사에는 큐레이션 기획 배경과 주제도 함께 소개됐으며, 참여자에게 복주머니와 다과꾸러미를 제공하는 홍보 이벤트도 진행됐다.박지영 학술정보관장은 “학생들이 다양한 큐레이션을 한자리에서 만나고 관심 있는 콘텐츠를 탐색하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 이용자의 관심과 수요를 반영한 큐레이션을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.