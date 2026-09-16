맑은 날씨에 우비 입고 대형마트 침입…귀금속 5억어치 훔쳐 달아난 20대

경찰, 긴급체포 후 구속영장 신청
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서울신문DB
새벽 시간대 대형마트에 침입, 귀금속 매장에서 5억원대 금품을 훔쳐 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
인천 남동경찰서는 야간건조물침입절도 혐의로 20대 A씨를 긴급 체포해 구속영장을 신청했다고 16일 밝혔다.
A씨는 지난 14일 오전 2시쯤 인천 남동구 홈플러스 간석점 2층 귀금속 매장에서 5억원 상당(업주 추산)의 금팔찌 173점을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
그는 당일 비가 오지 않는데도 모자가 달린 우비를 입고 마스크로 얼굴을 가린 채 진열대 상부 유리를 파손한 뒤 귀금속을 챙겨 달아난 것으로 파악됐다.
신고를 받고 추격에 나선 경찰은 범행 12시간여 만인 당일 오후 2시 43분쯤 서울시 강서구 화곡동 길거리에서 A씨를 체포했으며 도난 귀금속을 모두 회수했다.
이인애 서울시의원, 신경근육장애인 권리 증진 위한 제도 마련에 노력
서울시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 지난 15일 여의도 이룸센터에서 열린 ‘제1차 서울시 신경근육장애인 정책간담회’에 참석해 신경근육장애인 당사자와 가족들이 겪고 있는 어려움과 정책 요구를 청취했다. 신경근육장애는 질환이 점차 진행되고 근력이 점차 약화하는 특성이 있어, 일상생활과 이동은 물론 의료적 관리와 활동지원 등 종합적인 서비스 조력이 필수적이다. 하지만 현재의 장애인 지원 제도는 이러한 개별적·복합적 특성을 온전히 담아내지 못하고 있다는 목소리가 높다. 이번 간담회에서는 ▲활동지원 서비스 확대 ▲질환 진행성을 반영한 판정기준 개선 ▲재활 및 보조기기 지원 ▲전담 지원체계 구축 등이 핵심 현안으로 논의됐다. 아울러 한국근육장애인협회는 이 부위원장에게 서울시 근육장애인 지원 조례 제정을 촉구하는 정책제안서를 전달했다. 이 부위원장은 “아직 우리 사회에서 신경근육장애인에 대한 이해와 공감대 형성이 충분하지 않아 서울시 차원의 조례 마련도 쉽지 않은 상황”이라며 “그럼에도 불구하고 신경근육장애인에 대한 복합적인 지원과 권리 증진을 위한 제도 마련에 노력하겠다”고 밝혔다. 이 부위원장은 이날 전달받은 정책제안서와 당사자·가
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A씨는 범행 직전 이 마트에 접근해 창문을 통해 내부로 침입한 것으로 조사됐다.
세줄 요약
- 새벽 대형마트 귀금속 매장 침입 절도
- 우비·마스크로 얼굴 가린 채 유리 파손
- 금팔찌 173점, 5억원대 금품 훔쳐 도주
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