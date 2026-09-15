LS전선, 노조 집행부 사퇴 종용… ‘37년 무파업’ 깨지나

16일 출정식… 경고성 쟁의 행위

이미지 확대 전국금속노동조합연맹 LS전선 노조 조합원들이 지난 7월 21일 서울 종로구 경복궁 서십자각터 인근에서 사측의 노조 탄압 중단을 요구하며 오체투지를 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전국금속노동조합연맹 LS전선 노조 조합원들이 지난 7월 21일 서울 종로구 경복궁 서십자각터 인근에서 사측의 노조 탄압 중단을 요구하며 오체투지를 하고 있다.

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세줄 요약 LS전선 노조가 부당노동행위 논란과 성과 보상 불만을 이유로 16일 파업 출정식을 예고했다. 전임자 임금 삭감과 간부 상대 소송이 갈등을 키웠고, 37년 만의 첫 파업 가능성까지 거론된다. 회사는 대화를 이어가고 있다. 부당노동행위 논란과 노사 불신 심화

역대급 실적에도 보상 불만 누적

37년 만의 첫 파업 출정식 예고

2026-09-16 8면

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LS전선이 노동조합 설립 이후 37년 만에 첫 파업 위기에 직면했다. 최근 벌어진 부당노동행위 논란으로 노사 불신이 깊어진 데다, 역대급 실적에도 직원 보상이 미흡하다는 인식이 겹친 결과로 풀이된다. 갈등을 조정하고 노사 간 신뢰를 회복해야 할 경영진의 리더십도 시험대에 올랐다는 평가다.한국노총 전국금속노동조합연맹 산하 LS전선 노조는 오는 16일 강원 동해사업장과 경북 구미사업장에서 파업 출정식을 연다고 15일 밝혔다. 노조원들이 근무 외 시간을 이용해 동해사업장과 구미사업장을 오가며 각각 1시간 정도 쟁의행위를 벌이기로 했다. 파업 출정식 참여 인원은 수백 명 수준으로 알려졌다. 주요 제품 생산라인 전반에서 동시에 파업이 진행된다.파업 출정식은 향후 본파업 가능성을 알리는 경고성 쟁의행위다. 노사 갈등 상황에 따라 향후 실제 파업으로 확대될 우려도 있다. LS전선 노조가 부분적으로라도 파업에 나서는 것은 1989년 설립 후 처음이다. LS전선 노조는 지난달 11일 9차 임금교섭 결렬 이후 같은 달 24일 중앙노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했고, 지난 3일 조정중지 결정이 내려져 합법적인 쟁의권을 확보했다.노사 간 신뢰가 악화된 계기는 최근 벌어진 사측의 부당노동행위로 보인다. 노조에 따르면 사측은 지난해 임단협 타결 직후 일부 노조 간부들에게 집행부 사퇴를 요구하고, 노조 전임자 4명의 임금을 45% 삭감했다. 경북지방노동위원회는 지난 7월 이에 대해 부당노동행위(지배·개입)로 판정했고, 사측은 불복해 중앙노동위원회에 재심을 청구했다. 이와 별개로 노조 간부를 대상으로 민·형사 소송도 제기했다. 노동계 관계자는 “부당노동행위에 대한 노조의 문제 제기에도 사측의 제대로 된 대처가 없었다는 게 가장 큰 원인”이라며 “파업도 이 문제의 연장선”이라고 말했다.노조는 전력 인프라 호황에 따른 성과 배분과 노조 활동 보장을 주장하고 있다. 앞서 노조는 교섭 초기 기본급 6.5% 인상과 영업이익 15%에 해당하는 성과급을 요구한 반면, 사측은 정액 850만원의 성과급과 기본급 4% 인상안을 고수했다. LS전선은 데이터센터 등 글로벌 전력망 투자 확대에 힘입어 지난해 연결 기준 매출 7조 5882억원, 영업이익 2798억원 등 역대 최대 실적을 기록했다. LS노조 관계자는 “회사 성과가 아무리 좋아도 사측은 성과를 기반으로 배분하지 않았다”며 “회사의 관행에 대한 조합원 불만이 쌓여 있는 상황”이라고 말했다. LS전선 관계자는 “협상을 위해 노조 측과 계속 대화를 이어가고 있다”고 밝혔다.